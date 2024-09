Luana Piovani relata acidente do filho na casa de Pedro Scooby: 'Atravessou'

A atriz Luana Piovani contou que o filho Bem, de 9 anos, acabou se acidentando na casa do pai, Pedro Scooby, com uma porta de vidro

De férias no Brasil, a atriz Luana Piovani está aproveitando cada momento ao lado dos três filhos em Fernando de Noronha. A artista, no entanto, revelou que um imprevisto acabou acontecendo com um dos herdeiros.

Nesta terça-feira, 3, em seus stories no Instagram, Luana explicou que Bem, de 9 anos, sofreu um pequeno acidente na casa do pai, o surfista Pedro Scooby. De acordo com a loira, o primogênito do ex-casal se machucou ao atravessar uma porta de vidro da residência.

"O Dom está com alguns machucados na perna, bem feios. Ele atravessou uma porta de vidro na casa do pai, e as duas feridas da perna estão grandes", iniciou ela. Em seguida, Luana Piovani explicou que precisou carregar o menino nos braços até a praia.

"Estávamos um pouco inseguros em relação a areia, então fui carregando no colo, 30 quilos", disse a atriz, revelando que o peso do herdeiro acabou rendendo dores em seu joelho. "Graças a Deus os médicos da ilha ficam hospedados aqui. Já fiz a consulta, melhor tomar anti-inflamatório logo antes de piorar", relatou.

Apesar do susto, Luana Piovani explicou que Bem está melhorando. "Graças a Deus, não está ardendo o machucado. Quando ele sai da água, seca. Trouxe as coisinhas todas para ficar limpando, então está tudo sob controle", concluiu a famosa.

Vale lembrar que Bem é irmão gêmeo de Liz. Além dos dois, Luana Piovani e Pedro Scooby também são pais de Dom, de 12 anos. O primogênito do ex-casal, inclusive, reside com o surfista no Brasil.

Scooby, por sua vez, ainda é pai de Aurora, fruto de seu casamento atual com a modelo Cintia Dicker.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Luana Piovani celebra aniversário dos filhos gêmeos

Na última segunda-feira, 2, Luana Piovani celebrou o aniversário dos filhos gêmeos, Bem e Liz, que completaram nove anos e ganharam uma festinha simples da mãe. Em suas redes sociais, a atriz e apresentadora encantou os seguidores ao compartilhar detalhes da comemoração dos pequenos, frutos de seu antigo relacionamento com Pedro Scooby.

Em seu perfil no Instagram, Luana compartilhou um vídeo para mostrar a decoração do evento, que aconteceu em Fernando de Noronha, no Brasil. De férias com os herdeiros no destino paradisíaco, ela aproveitou para comemorar a data especial e organizou a festinha dos gêmeos, que teve como tema os personagens ‘Lilo e Stitch’, da Disney; confira mais detalhes!