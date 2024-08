Luana Piovani abre o jogo sobre vida de solteira: 'Adorando ficar sozinha'

Luana Piovani conversou com os seus seguidores por meio das redes sociais e abriu o jogo sobre como está a sua vida de solteira

Nesta terça-feira, 20, Luana Piovani conversou com os seguidores por meio das redes sociais e abriu o jogo sobre sua vida de solteira. A famosa não assumiu nenhum relacionamento desde o término com Lucas Bittencourt.

"Sente falta da vida sexual quando não tem?", quis saber uma seguidora. "Acho que nunca fiquei sem. Quando fiquei sem, era quando fiquei doida, mas o mundo também estava vivendo um clima baixo astral, que foi na pandemia. Nunca contabilizei quanto tempo fiquei sem s***, mas sempre emendei muitas relações. Quando teve a pandemia, deixei de ver meu namorado em janeiro e em junho já estava carente em um grau absurdo. Agora estou há três meses sem e estou ótima. Não estou sentindo falta não, inclusive, uma preguiça de pensar em macho. Estou gostando de me divertir no aplicativo", revelou ela.

Em seguida, a atriz deu mais detalhes sobre o tal aplicativo. "É um aplicativo meio 'apartheidiano'. Para entrar, ou era conta verificada ou mandava foto e eles te dizem se você foi aprovada ou não dois dias depois. É punk. Se chama Raya. Mas é um aplicativo internacional, ou você tem um jatinho no fundo de casa ou não tem pressa de encontrar alguém, que é o meu caso. Estou adorando ficar sozinha. Tenho repensado tantas coisas, não só da última relação, mas de todas que eu já tive. Acabamos criando um padrão, fico aqui analisando, vendo sinais", disse.

Por fim, Luana contou que não pretende engatar em um namoro em breve. "Não estou namorando, aliás, não pretendo. Estou achando ótimo ficar eu com as minhas coisinhas, pensando". Luana também já foi casada com Pedro Scooby, com quem tem os filhos Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de oito.

Relação dos filhos com a madrasta

A atriz Luana Piovani tirou um tempo para bater um papo descontraído com os seguidores. Em seu Instagram oficial, a famosa abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas sobre sua vida pessoal enviadas por internautas. Sem filtros, Luana não fugiu de questões envolvendo seu ex-marido, Pedro Scooby, e a modelo Cintia Dicker, esposa do surfista. Muito sincera, a artista abriu o coração e disparou elogios à madrasta de seus filhos.

"O que acha da relação de Cintia Dicker com seus filhos?", questionou um seguidor. Luana Piovani, por sua vez, relatou a ótima convivência dos herdeiros com a modelo. A atriz é mãe de Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de oito, frutos de sua antiga relação com Scooby.

"Acho maravilhosa [a relação], rezo todo dia para Deus e para a Cintia. Hoje mesmo ela estava em um salão com a minha filha. Pessoa querida, cuidadosa, que cuida dos meus filhos, tenta não se meter nessa confusão minha com o Pedro, ela é maravilhosa", declarou a famosa.

E completou: "Sou muito grata a ela. E confesso que quando ela está por perto, eu fico bem mais tranquila". Vale lembrar que o primogênito de Luana reside atualmente com o pai e a madrasta no Rio de Janeiro.