Luan Pereira faz pedido de namoro oficial para Maria Eduarda Corrêa

O cantor Luan Pereira assumiu o namoro com Maria Eduarda Corrêa no final de julho e agora resolveu fazer um pedido de namoro oficial para a moça

Nesta quarta-feira, 28, Luan Pereira resolveu pedir oficialmente a mão de Maria Eduarda Corrêa em namoro. O casal assumiu o romance no final de julho.

Em sua conta no Instagram, o cantor compartilhou um vídeo do momento. Luan ajoelhou segurando uma aliança de compromisso enquanto a loira estava montada em um cavalo, emocionada.

"Agora sim o pedido de namoro oficial, você foi a resposta das minhas orações", escreveu ele na legenda da publicação. Apaixonada, Maria Eduarda fez questão de responder nos comentários do post. "Melhor dia da vida, te amo muito! Obrigada por me fazer sentir amada", escreveu ela.

Quem é a felizarda?

O cantor Luan Pereira está apaixonado! Na última semana, ele confirmou ao Portal Leo Dias que está namorando com Maria Eduarda Correa. Inclusive, ela já mostrou uma foto dos dois trocando um selinho em seu perfil no Instagram.

“Eu estou casando, namorando… A mulher dos meus sonhos, a mulher da minha vida”, disse ele à equipe do colunista.

Além disso, o rapaz contou que pediu sinais antes de iniciar o namoro e recebeu o apoio dela quando passou mal há poucos dias. “Eu vou falar uma coisa para você, eu sempre peço muitos sinais para Deus… Pedi muitos, muitos sinais. Porque eu, tipo assim, não entro em qualquer parada, sabe? E aí eu fiquei mal, fiquei doente e pensa em uma menina que passou a noite no hospital comigo, virou a noite, me acordava para tomar remédio”, declarou.

Nas redes sociais, Maria Eduarda tem 174 mil seguidores e costuma mostrar momentos de sua rotina, as viagens e também seus looks. Ela gosta de cavalos e também de curtir a natureza, tanto que as fotos dela costumam ter um estilo country em meio à natureza.