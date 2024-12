Lorena Maria mostra o barrigão da gravidez: 'Pode durar para sempre'

Grávida de Mc Daniel, Lorena Maria compartilhou algumas fotos em suas redes sociais e fez questão de exibir a barriguinha da gestação

Em suas redes sociais, Lorena Maria sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 5, a digital influencer publicou diversas fotos em sua conta no Instagram e fez questão de exibir a barriguinha da gravidez. A famosa espera um menino, fruto do seu relacionamento com Mc Daniel. Mas o bebê não teve o nome revelado ainda.

"Pode durar para sempre. Vamos bebê, você vai se segurar em mim?", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, que recebeu inúmeros comentários. "Eu estou tão apaixonada em você grávida, Lore! Uma mamãe linda demais", escreveu uma internauta. "Está mais radiante que nunca. Que luz maravilhosa", escreveu outra.

Quase término

Atualmente, Lorena Maria está à espera do primeiro filho com Mc Daniel. O casal espera um menino que ainda não teve o nome revelado.

Porém, durante participação no PodDelas, a digital influencer revelou que estava prestes a terminar o relacionamento quando descobriu que estava grávida. Além disso, a famosa contou que a gestação não foi planejada. Apesar de ter tomado a pílula do dia seguinte, o teste deu positivo.

"Fiquei bem desesperada porque eu acho que estou muito nova. Eu quero ter uma família, um futuro com filhos, mas não é um sonho. Nunca idealizei isso, meu foco sempre foi a carreira", contou ela.

Em seguida, Lorena contou que estava prestes a terminar o relacionamento e que a notícia da gravidez foi contada pelo Whatsapp mesmo. "Nesse dia em que descobri, eu queria terminar com ele. Fiz um texto por mensagem para terminar e ele ficou sem entender nada. Mas, horas depois, fiz o teste e contei para ele que estava grávida. Teria sido legal fazer uma surpresa bonitinha, mas eu não tive cabeça para isso, não. Ele ficou doido".

Por fim, a famosa contou que o cantor já tem sido um pai super presente. "Eu estou aprendendo com o caminhar, mas ele me manda um monte de vídeos de como fazer isso ou aquilo, parece que ele que é a mãe. Eu acho normal, porque todos os pais deveriam ser assim. Mas, como a gente sabe que não é, temos que falar quando é e ele é maravilhoso", afirmou.

