Lorena Maria fala sobre primeira reação à gravidez: 'Não esperava ser mãe tão jovem'

Em entrevista a Quem, Lorena Maria falou sobre as impressões iniciais que teve à gestação do primeiro filho com MC Daniel

Lorena Maria refletiu sobre a nova fase da vida, agora que será mãe do primeiro filho com o MC Daniel. Durante o aniversário do namorado, em entrevista a Quem, a influenciadora revelou que a primeira reação para a gravidez foi de bastante choque, já que não imaginava que seria uma mãe tão jovem. Apesar do susto, a nova mamãe apontou que foi muito bem acolhida pela família e pelo funkeiro.

"(Minha reação) não foi muito positiva, não. Eu fiquei bem desesperada, mas depois fiquei melhor, porque a família é muito acolhedora e ele (Daniel) também. A família toda me tratou bem. No início foi difícil, mas agora estou super feliz. Eu não pensava em ser mãe tão jovem", contou a influenciadora, que também é empresária da própria linha de beleza.

No momento, MC Daniel e Lorena estão à procura do nome ideal para o bebê que, segundo a mãe, será batizado com um nome diferente do comum. O casal já havia determinado que chamaria o filho de "Vênus" se fosse uma menina, e fizeram segredo sobre o nome escolhido para o menino:

"Me dá uma agonia quando o nome é de todo mundo. (..)De menino, a gente não tem muito nome diferente, mas de menina é esse", contou Lorena nas redes sociais.

Lorena Maria faz apelo aos fãs do namorado

Recentemente, MC Daniel lançou seu novo álbum, Sem Música, e, para incentivar o trabalho do cantor, Lorena Maria decidiu divulgá-lo de maneira brincalhona nas redes, depois que um seguidor dela afirmou que ouviria muito o álbum para ajudá-los na compra das coisas do filho:

"Deem streams no álbum para as fraldas e lenços umedecidos do 'babyfalcon'", brincou a empresária. "Babyfalcon" ("bebê falcão", em português) foi o apelido carinhoso dado por admiradores de MC Daniel, que é conhecido no cenário do Funk como "Falcão".