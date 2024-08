Grávida, Lorena Maria divulga novo álbum de MC Daniel e brinca: 'Para comprar as fraldas'

Divertida, a namorada de MC Daniel, Lorena Maria, fez um apelo divertido aos seguidores por streamings no novo álbum dele, 'Sem Música'

MC Daniel acaba de lançar seu primeiro álbum musical Sem Música, com participações de peso, como Ludmilla eMC Ryan SP, e ganhou uma divulgação especial nas redes sociais da namorada, Lorena Maria, que está à espera do primeiro filho dos dois. Nesta quarta-feira (28), Lorena pediu para que os seguidores ouvissem muito as produções para que os dois conseguissem comprar alguns itens essenciais para a chegada do menino.

"Vou ouvir muito para ajudar a comprar as fraldas do baby", escreveu um seguidor de Lorena, ao que a empresária respondeu: "Deem streams no álbum para as fraldas e lenços umedecidos do 'babyfalcon", disse ela em tom de brincadeira. Mais cedo, ela já havia elogiado a nova fase da carreira do namorado.

Lorena Maria divulga novo álbum de MC Daniel (Foto: Reprodução/Instagram)

Na última segunda-feira (28), depois de pegarem a todos de surpresa com a notícia da gravidez, o casal anunciou que está à espera de um menino. Lorena contou aos seguidores que estava passando por alterações no corpo e no humor, algumas que poderiam estar relacionadas à gestação de um menino, segundo pessoas próximas a ela:

"Falam que é porque sou mãe de menino, mas, mulher, eu estou com ranço de homem. Qualquer um que passa me estressa. Não sei porquê. Não é que eles não mereçam, mas, do nada, querer dar um soco em alguém?", relatou a nova mamãe.

Lorena Maria sofre prejuízo com estilista

Na noite de terça-feira (27), MC Daniel celebrou o aniversário de 26 anos com uma comemoração luxuosa. Apesar de estar no evento do namorado, seguidores de Lorena sentiram falta de cliques da influenciadora mostrando a roupa que escolheu pela ocasião.

A influencer decidiu se abrir sobre o assunto e revelou que foi deixada na mão pelo profissional que faria seu vestuário: "Nem vai ter feed de look. Minha roupa deu ruim, porque a pessoas que estava fazendo nunca mais me respondeu e eu não consegui resolver de última hora. Estou com um look do meu acervo mesmo", desabafou.