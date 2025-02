Lore Improta revela desafios para manter o shape: 'Problema hormonal'

Em suas redes sociais, Lore Improta celebrou a perda de gordura, mas afirmou que ainda enfrenta alguns desafios para manter o shape

Em suas redes sociais, Lore Improta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 16 milhões de seguidores. Em sua prepração para o Carnaval, a dançarina revelou que já conseguiu perder 4% dos 16% do percentual de gordura.

Além disso, a famosa contou que perdeu 2kg de gordura e ganhou 2kg de massa magra. "Estou feliz. Gordura e musculatura já estão como a gente queria", disse ela, em seu Instagram Stories.

No entanto, a musa da escola de samba Unidos do Viradouro, no Rio de Janeiro, contou que enfrenta alguns desafios para manter o shape. "Agora são apenas uns ajustezinhos porque estou com problema hormonal. Tenho menstruado muito e durante muito tempo. Fico inchada e o maior problema é a retenção. Ainda mais agora que tomei muito corticoide por conta do pé e incha".

Por fim, Lore afirmou que já sente diferença em sua saúde. "Além de toda a questão física, estou me sentindo muito melhor de saúde, disposição e imunidade... Peguei chuva, virei noite, bebi ... Era para eu já estar com alguma crise alérgica e negócio. Estou tento outra qualidade de vida. Perto de Carnaval a gente dá uma segurada maior, mas aprendi a me alimentar melhor durante todo o ano", concluiu.

Dia de piscina

Lore Improta explodiu o fofurômetro das redes sociais na quinta-feira, 30, ao compartilhar alguns cliques se divertindo com a filha, Liz, de três anos, fruto de seu casamento com o cantor Léo Santana.

Nas fotos postadas no Instagram, a dançarina e influenciadora digital aparece brincando em uma piscina com a herdeira. Ela também mostrou Liz toda sorridente deitada em um gramado e brincando com uma boneca.

Ao mostrar os registros de seu momento de lazer, Lore se derreteu: "Às vezes nem acredito que fui eu que pari. Minha menina feLIZ", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, deixando os internautas encantados.

