Lore Improta curte o dia na piscina com a filha, Liz: 'Minha menina'

A dançarina Lore Improta encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos curtindo um momento de lazer com a filha

Lore Improta explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 30, ao compartilhar alguns cliques se divertindo com a filha, Liz, de três anos, fruto de seu casamento com o cantor Léo Santana.

Nas fotos postadas no Instagram, a dançarina e influenciadora digital aparece brincando em uma piscina com a herdeira. Ela também mostrou Liz toda sorridente deitada em um gramado e brincando com uma boneca.

Ao mostrar os registros de seu momento de lazer, Lore se derreteu: "Às vezes nem acredito que fui eu que pari. Minha menina feLIZ", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, deixando os internautas encantados. "Lindas", disse a jornalista Mari Palma. "Coisa mais linda desse mundo é Lilica", comentou uma seguidora. "Eita, que é linda demais a Liz!", falou uma fã.

Confira:

Lore Improta desabafa sobre críticas ao seu corpo

Recentemente, Lore Improta usou as redes sociais para esclarecer os rumores de gravidez que surgiram após ela publicar um vídeo dançando. A influenciadora, que já é mãe de Liz, fruto do casamento com Léo Santana, também aproveitou para desabafar sobre as críticas ao seu corpo.

"Postei um vídeo dançando e metade dos comentários foi: 'Tá grávida, tá grávida, tá grávida'. Amor, eu não estava grávida, não. Eu estava menstruada, inchadíssima. Muito. Porque mulheres normais passam por isso. Vocês sabiam disso? Inclusive, gente, quando estou perto de menstruar, na semana que antecede a menstruação, eu já sei que vou menstruar. Normalmente, engordo um pouco, retenho muito líquido, uns três quilinhos, mais ou menos. Isso muda muito o meu corpo: meus seios, minha barriga, o volume das pernas, do bumbum, o rosto... Eu fico com espinhas, muda meu humor, fico mais estressada. É a TPM, meu amor", desabafou. Veja o relato completo!

