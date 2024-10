Lílian Taranto relembra história de amor com Renato Aragão

Lílian Taranto participou do programa Altas Horas, da Rede Globo, e relembrou curiosidades sobre sua história de amor com Renato Aragão

No último sábado, 26, Renato Aragão e Lílian Taranto participaram do programa Altas Horas, exibido pela Rede Globo. A esposa do comediante comentou um pouco sobre a história de amor dos dois e contou que passou anos mentalizando a chance de se encontrar com o artista.

"Eu desde os seis anos sempre fui apaixonada pelo Renato e tentei a vida inteira encontrar com ele. O mais importante, gente, não esqueçam de ter aquele pensamento positivo. Eu olhava para a televisão a vida inteira e falava: 'o dia que ele me conhecer, ele vai gostar de mim'. A vida inteira", disse ela.

Demorou 17 anos para que o encontro acontecesse. "Foram 17 anos emanando esse pensamento. E quando eu encontrei com o Renato, depois de 17 anos, tiveram algumas interrupções, eu consegui realmente falar: 'você é o amor da minha vida'".

E a lei da atração deu mais do que certo. "Eu nem sabia que ele ia se apaixonar para casar comigo, mas estamos juntos até hoje, 34 anos", concluiu Lílian, que é mãe de Lívian Aragão, de 25 anos.

Explicação

Filha de Renato Aragão, a atriz Lívian Aragão saiu em defesa do seu pai ao receber a pergunta de um fã nas redes sociais. Um internauta resgatou um mito sobre a vida pessoal do humorista e a herdeira dele fez questão de desmentir publicamente.

Um internauta perguntou: “O que você acha do seu pai não gostar de ser chamado de Didi?”. Ao ler isso, Lívian respondeu com sinceridade: “Essa foi uma das maiores mentiras já inventadas”.

Logo depois, ela completou o seu pensamento sobre o assunto. “Não faz nem sentido. Por que ele não gostaria de ser chamado de Didi? Um personagem que ele criou e representa por mais de 50 anos com tanto orgulho? Ele ama o Didi. Às vezes, as pessoas confundem as personalidades, já que Didi é um personagem e Renato é quem ele é. Às vezes, até ele confunde [risos] Vira e mexe faz umas palhaçadas como o Didi. Mas essa história dele não gostar que chamem ele de Didi é mentira e puro efeito manada. Então, próxima vez que ouvirem alguém repetir essa mentira, por favor, desminta. Didi faz parte do Renato e o Renato faz parte do Didi”, afirmou.

