Liam Payne já revelou luta contra pensamentos suicidas: 'Situações mais sombrias'

Em uma entrevista no ano de 2019, Liam Payne desabafou e contou sobre sua luta contra pensamentos suicidas

No ano de 2019, o Ex-One Direction, Liam Payne (1993-2024) desabafou durante o programa Straight Talking with Ant Middleton, e contou sobre a luta que enfrentava contra os pensamentos suicidas. Na ocasião, o cantor não ficou muito confortável para falar sobre o assunto.

"Não posso me aprofundar muito, não fiz as pazes com isso", disse ele. Apesar do desconforto inicial, Liam revelou um pouco mais sobre a situação delicada de sua saúde mental. "A fama é como ter uma estranha crise de meia-idade. Tenho sorte de estar aqui ainda [...] Há momentos em que existe um nível de solidão e as pessoas acabam 'entrando em você'. Isso quase me matou algumas vezes'', confessou durante o programa Straight Talking with Ant Middleton.

Na época, o astro britânico também revelou que recebeu o carinho de muitas pessoas e que isso foi essencial para que se afastasse de pensamentos ruins. "Eu passei por uma fase muito ruim. Felizmente eu tinha ótimas pessoas ao meu redor. Quando as coisas começam a se acumular sobre você, parece que sempre haverá outro obstáculo em alguns meses. Mas eu sempre ficava bem, mesmo nas situações mais sombrias".

LUTO!

Nesta quarta-feira, 16, o músico Liam Payne, conhecido por integrar a banda One Direction, morreu aos 31 anos de idade. Ele foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, Argentina, após cair do terceiro andar.

Segundo informações do jornal La Nacion, a polícia foi acionada ao local para conter "um homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool". Alberto Crescenti, diretor do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, informou à mídia local que a morte foi imediata. Ele acrescentou que o artista sofreu uma queda de aproximadamente 13 metros de altura.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL: