Filha de Gugu compra carro de R$ 500 mil e celebra: 'Gratidão a Deus'

A jovem Marina Liberato, de 21 anos, comemora a aquisição e compartilha relato após reclamar do modelo de seu antigo carro, um Tesla Model 3

A filha do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), Marina Liberato, de 21 anos, compartilhou, nesta quinta-feira, 9, uma imagem sua com a o seu mais novo carro, um Model X, da Tesla. No registro ela parece muito contente, mas a publicação também tem outra finalidade: expor um relato. "Quero abrir meu coração com vocês hoje.", inciou na legenda de seu perfil no Instagram.

E prosseguiu: "Sinto uma enorme gratidão a Deus por me permitir ter um carro tão lindo como esse. Essa oportunidade é realmente especial, e quero compartilhar algo que aprendi durante essa jornada", disse.

Relato

"Como muitos de vocês sabem, eu tinha um Tesla Model 3, um carro que sempre admirei. Certo dia, enquanto levava uma amiga para casa, ela elogiou meu carro, dizendo: 'Uau, você tem um Tesla! Que lindo!' Mas ao invés de aceitar o elogio com gratidão, respondi algo como: 'Sim, mas ele já está caindo aos pedaços.' Naquele momento, senti a necessidade de me diminuir, talvez por medo de parecer arrogante ou esnobe. Mas, ao fazer isso, percebi que fui ingrata e desvalorizei algo que Deus havia colocado em minha vida", confessou.

A partir de então, Marina disse que o carro começou a apresentar defeitos. "No dia seguinte, algo curioso aconteceu: meu carro começou a fazer um barulho estranho toda vez que eu virava o volante. Parecia que ele realmente estava 'caindo aos pedaços', como eu tinha dito. Fiquei chocada e entendi que minhas palavras tinham peso. Imediatamente, comecei a orar e pedir perdão a Deus, reconhecendo a minha ingratidão. Passei a agradecer pelo carro que eu tinha e a cuidar dele com mais amor e atenção. Pouco tempo depois, o barulho simplesmente parou", relembrou.

Ao adquirir um novo veículo, Marina disse que se sente grata. "Essa experiência me ensinou algo valioso: quando tratamos o que temos com gratidão, amor e cuidado, mostramos a Deus que estamos preparados para o próximo passo. E hoje, estou vivendo esse novo passo com Ele ao meu lado. Estou muito feliz e grata por compartilhar essa conquista com vocês. Que isso inspire cada um a valorizar o que tem e a viver com um coração cheio de gratidão", declarou.

O veículo Model X é o primeiro SUV da montadora e é vendido por valores a partir de US$ 82 mil, o equivalente a R$ 500 mil.

