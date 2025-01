Alexandre Pires celebra 49 anos com novo passo na carreira: ‘Desafios e oportunidades’

Em entrevista à CARAS Brasil, Alexandre Pires fala sobre a chegada dos 49 anos e projeto Pagonejo

Alexandre Pires (49), um dos artistas mais versáteis da música, começou seu novo ciclo buscando metas pessoais e profissionais. Nesta quarta-feira, 8, o cantor celebrou mais um ano de vida na companhia de familiares. O dia foi marcado por reflexão e agradecimento pela vida.

Em entrevista à CARAS Brasil, o pagodeiro revela sobre o que espera de 2025 e fala sobre seu novo projeto intitulado Pagonejo Bão, uma fusão entre o pagode e o sertanejo em um evento que vai ocorrer no dia 29 de janeiro, no Espaço Dois Ipês, em Goiânia, e vai reunir grandes nomes da música brasileira.

"Meu dia ontem foi maravilhoso, comemorando mais um ano de vida ao lado da minha família. Foi um momento de muita alegria e gratidão por tudo que tenho vivido, ao lado das pessoas que mais amo. Foi um dia inesquecível, e só tenho a agradecer por tanto carinho e pela energia boa de todos que me mandaram mensagens e boas vibrações", conta.

Animado para o futuro, Pires destaca a vida profissional. Ele promete impactar o público positivamente com suas canções em shows por todo o país após um ano marcado por mudanças na vida pessoal. Esperançoso, ele afirma que seu desejo é de crescer e se reinventar cada vez mais.

"2025 já está sendo um ano incrível, cheio de boas energias e projetos saindo do papel que me enchem de entusiasmo. Tenho certeza de que será ainda melhor, com muitas realizações pessoais e profissionais. Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira, com novos desafios e oportunidades que só me fazem querer seguir crescendo e me reinventando. Estou confiante de que 2025 será um ano marcante e cheio de bênçãos", conta.

Pagonejo Bão

Alexandre vai desembarcar em Goiânia no final deste mês para apresentar a festa Pagonejo Bão. O cantor anunciou, no dia do seu aniversário de 49 anos, a presença de Leonardo (61). Já foram confirmados Ana Castela (21), Lauana Prado (35), Murilo Huff (29), Léo Santana (36), Matogrosso & Mathias e Luiz Cláudio & Giuliano.



"O projeto é um sonho antigo que finalmente saiu do papel, e eu estou muito feliz por poder realizá-lo. O 'Pagonejo Bão' é uma ideia que sempre esteve no meu coração, e agora estou vivendo a emoção de vê-la se tornar realidade. Será um momento especial, gravado em Goiânia no dia 29, que promete unir o melhor do pagode e do sertanejo em uma grande celebração musical. O mais incrível é poder reunir amigos talentosos no mesmo palco, compartilhando música, alegria e essa conexão com o público. Tenho certeza de que será um evento inesquecível, cheio de energia positiva e que vai marcar um novo capítulo na minha carreira", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO DE ALEXANDRE PIRES: