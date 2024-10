Após anunciar a gravidez, Lexa revela se vai desfilar no Carnaval de 2025

Após Lexa confirmar que está grávida, muitos internautas questionaram se ela vai desfilar no Carnaval 2025. Saiba a verdade!

A cantora Lexa surpreendeu os fãs ao confirmar que está esperando seu primeiro filho com o ator Ricardo Vianna. Após o anúncio, muitos internautas questionaram se ela vai desfilar no Carnaval 2025, e a resposta é sim!

De acordo com informações do portal GShow, o assessor de imprensa da artista garantiu que ela está confirmada no posto de rainha de bateria da Unidos da Tijuca, escola de samba do Rio de Janeiro. Lexa estreou na função em 2020 e voltará à avenida em 2025 exibindo sua gravidez.

O anúncio da gravidez

A novidade foi anunciada por meio de uma publicação no Instagram. Os dois apareceram trocando carinhos enquanto exibiam uma foto do ultrassom do bebê que esperam juntos. "Tô grávida!!! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida! Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… e QUE AMOR!", iniciou ela.

Em outro momento do texto, confessou: "Mamãe tá chorona, mamãe vive com sono, mamãe conversa muito com você antes de cada show avisando que vai mexer um pouquinho por aí… Minha benção divina, minha melhor composição.. eu e seu papai estamos tão felizes! Papai tá cuidando da mamãe com muuuito amor e te abençoa todos os dias com um sinal da cruz ao acordar e antes de dormir! Fica chorando em todos os ultrassons e fica mais nervoso que a mamãe… Te amamos nosso amooor!", finalizou.

