A titular do Encontro, Patrícia Poeta, resgata apresentação da canção Doce Mel na Páscoa, após se vestir de Xuxa no programa desta quinta-feira, 24

A titular do Encontro, Patrícia Poeta, compartilhou, nesta quinta-feira, 24, um vídeo seu na infância dançando Doce Mel, canção de Xuxa Meneghel, em apresentação de Páscoa na escola. Vestida de coelhinho e acompanhada de outras colegas, Patrícia aparece logo ao centro seguindo a coreografia.

"Doce, doce, doce… Hahaha…a menina aí de cima (tímida e olhando pra baixo) sou euzinha…dançando as músicas da Xuxa, nossa eterna Rainha dos Baixinhos", escreveu na legenda da publicação feita em seu perfil no Instagram.

E continuou: "Sim, eu sabia TODAS as músicas dela na ponta da língua. No dia em que homenageei @xuxameneghel no programa, aqui vai um #tbt direto do túnel do tempo…dos tempos de infância…tempo mágico e de muitos sonhos. Obrigada, Xuxa. Amamos você. Beijo".

Confira, abaixo, o registro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta se veste de Xuxa no Encontro

Inclusive, na manhã desta quinta-feira, 24, Patrícia Poeta decidiu homenagear Xuxa e se fantasiou de Rainha dos Baixinhos, com direito a peruca loira e look à caráter. O programa fez parte das comemorações dos 60 anos da TV Globo.

Após ser chamada por Patrícia, Xuxa 'aterrissou' no palco em uma nave - referência ao Xou da Xuxa (exibido entre 1986 e 1992).

Confira:

Patrícia Poeta se veste de Xuxa Meneghel - Foto: Reprodução / TV Globo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Leia também: Patrícia Poeta impressiona ao se exibir em biquíni diferente; veja as fotos