Ludmilla mostra look para a sua festa de 30 anos no RJ

A cantora Ludmilla completa 30 anos de vida nesta quinta-feira, 24, e decidiu escrever um longo texto sobre a chegada da nova idade. Acompanhada da mensagem, a famosa exibiu também o look escolhido para celebrar a sua festa de aniversário no Rio de Janeiro.

Na série de imagens publicadas em seu perfil no Instagram, Ludmilla surgiu com o look de acordo com o tema da festa: White Party. Para a a ocasião, ela apareceu com um conjunto todo branco composto pela parte de cima com a barriga de fora, uma calça e, nos pés, um salto alto. Na legenda do post, ela escreveu:

"30 anos, Ludmilla. Quem diria? Uma carreira sólida, conquistas ainda melhores que as que sonhei um dia, uma família unida, um amor tranquilo e a minha primeira filha. Eu poderia dizer que cheguei no meu melhor momento. E talvez realmente seja! Mas diminuir o passo não é uma opção. Com muita fé, amor, música, sonhos ainda mais ousados e a responsa de inspirar outras pessoas a serem quem elas realmente são, eu vou cada vez mais e mais longe, se Deus quiser. Gratidão à Ludmilla que fui. Orgulho da Ludmilla que eu sou. E muita ansiedade pra conhecer a Ludmilla mãe que eu serei daqui a pouquinho. Esse ano, vou apresentar pra vocês a minha melhor versão. De mulher e de artista. Que meus próximos passos deixem vocês tão orgulhosos quanto eu estou da mulher que me tornei. Feliz por estar viva, com saúde, livre, realizada e sentindo todas essas coisas aqui dentro.", declarou.

Confira, abaixo, a série de fotos do look de Ludmilla para a festa:

Festa de 30 anos

Ludmilla celebrou os seus 30 anos nesta quinta-feira, 24, com um festão no Rio de Janeiro. A cantora, que espera a primeira filha, Zuri, com Brunna Gonçalves, recebeu famosos na ilha de Guaratiba, na Zona Oeste da cidade.

Entre as celebridades convidadas estavam Nicole Bahls, Gabi Melim e Giovanna Jacobina, entre outros. Com os celulares proibidos no evento, a celebração conta com atrações musicais como o sambista Feyjão.

