Larissa Manoela reage à participação de Eike Duarte e esposa no Power Couple

A atriz Larissa Manoela se pronunciou nas redes sociais após o anúncio de Eike Duarte e Natalia Vivacqua como participantes do Power Couple Brasil

Larissa Manoela usou as redes sociais para falar sobre a participação de Eike Duarte e Natalia Vivacqua no Power Couple Brasil. Nesta quinta-feira, 24, a Record TV anunciou os 14 casais que vão participar do programa, e a participação do ator e sua esposa surpreendeu os fãs da atração.

Eike e Natalia são amigos e padrinhos de casamento da atriz com André Luiz Frambach, e decidiram aceitar o convite para participar do reality show, que estreia na próxima terça-feira, 29. Fã de realities, Larissa já declarou sua torcida para o casal em sua conta oficial no 'X'.

"Quando eu disse: que venha o próximo reality eu não sabia que seria tão cedo hahahah sendo assim #TeamEikos #PaisDaPipa", escreveu a artista na legenda da publicação. Vale ressaltar que a famosa não foi pega de surpresa. Ela contou nos Stories que se encontrou com Eike e Natalia em um jantar "pré-confinamento" para se despedir deles.

Quando eu disse: que venha o próximo reality eu não sabia que seria tão cedo hahahah sendo assim #TeamEikos#PaisDaPipa@nataliavivac@eikeduartepic.twitter.com/KgMtQDcwGB — Larissa Manoela (@larimanoela) April 24, 2025

Eike Duarte encanta ao compartilhar detalhes da festa da filha

Quem assistia à televisão nos anos 2000 certamente se lembra do rosto de Eike Duarte. O ex-ator mirim marcou presença nas telinhas com o programa 'Xuxa Mundo da Imaginação' e na novela 'Negócio da China', da Globo. Agora, é sua primogênita, Filipa, que está encantando a todos após ganhar uma festa de aniversário para celebrar seus quatro anos.

Em seu perfil no Instagram, Eike abriu um álbum de fotos para compartilhar detalhes da celebração da herdeira, que é fruto de seu casamento com a influenciadora digital Natália Vivacqua. Nos registros, a família aparece posando sorridente na decoração do evento, que reuniu mais de 80 convidados em uma casa de festas no Rio de Janeiro. Inclusive, foi a própria Filipa quem escolheu o tema da festa, que teve como destaque suas duas princesas favoritas, Bela Adormecida e Rapunzel. Saiba mais!

