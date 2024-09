Noiva, Lexa revela quando planeja aumentar a família com Ricardo Vianna

A cantora Lexa abriu o coração sobre o desejo de ser mãe e revelou a data do casamento com o ator Ricardo Vianna já está marcada

A cantora Lexa abriu o coração e falou um pouco sobre os planos ao lado do noivo, o ator Ricardo Vianna. Juntos desde 2023, a artista foi pedida em casamento durante uma viagem do casal à Noruega, em fevereiro deste ano.

Em entrevista ao Portal LeoDias, Lexa revelou que a data para os dois subirem ao altar já está marcada. A cantora, no entanto, explicou que, por enquanto, prefere não revelar ao público para 'não dar azar'.

"Está vindo! Vem ano que vem [o casamento]. Já temos data, mas não posso falar para não dar azar", se divertiu a ex-participante do quadro 'Dança dos Famosos'. "Esse ano a gente vai fazer alguma festinha para comemorar o noivado. A gente já vai fazer uma ano no mês que vem", acrescentou.

Ao longo do bate-papo, Lexa ainda comentou sobre o desejo de ser mãe. De acordo com a famosa, o casal planeja aumentar a família no futuro. "Tenho vontade de ser mãe, mas acho que ano que vem. Ano que vem estou prometendo um monte de coisa", concluiu a artista.

Vale lembrar que Ricardo já é pai de Cecília, fruto de um relacionamento anterior. Nas redes sociais, o ator publica fotos de passeios em família e não esconde o quanto admira a ótima relação entre Lexa e a herdeira.

Lexa revela motivo que a faria terminar com Ricardo Vianna

Lexa e Ricardo Vianna namoram há menos de um ano e a cantora revelou que tomaria uma medida drástica caso o amado decidisse participar de um reality show. A artista contou que chegaria ao ponto de terminar o relacionamento.

"Separaria (risos). Não tem condição. Separação na hora. Ai, entrou no reality? Vai lá, um prazerzão te conhecer. Obrigada, viu? Não tem condição", disse ela durante sua participação no talk show Papo de Mer**, do Porta dos Fundos.

É importante ressaltar que Lexa tem um passado traumático quando diz respeito ao tema. Em 2023, seu então marido MC Guimê participou do Big Brother Brasil 23, reality show da Rede Globo, e foi expulso por supostamente assediar Dania Mendez.

Apesar da polêmica em rede nacional, Lexa e Guimê decidiram continuar juntos até setembro de 2023, quando anunciaram o fim da relação por meio de um post nas redes sociais.