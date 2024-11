Lexa acompanha a filha com ultrassom portátil, mas prática apresenta riscos

Lexa e o noivo Ricardo Vianna gostam de acompanhar a evolução da filha por meio de um ultrassom portátil, mas a prática apresenta riscos

Atualmente, Lexa está radiante à espera da primeira filha, que se chamará Sofia e é fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna. Recentemente, a cantora compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que ela e o noivo aparecem vendo a pequena por meio de um ultrassom portátil.

"Momento Sofia. Amamos ficar olhando nossa pequena pelo nosso ultrassom portátil. Nossa joia, nossa benção de Deus", escreveu a mamãe coruja. A publicação dividiu opiniões entre quem amou a prática e quem acha perigoso fazer isso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

De acordo com a obstetra Larissa Cassiano, mestra em gestação de alto risco pela Faculdade de Medicina da USP, a prática não causa nenhum dano físico, mas pode causar danos emocionais. "Ultrassom, de maneira geral, não foi feito para leigos", disse ela.

A profissional ainda ressalta que isso pode causar uma ansiedade desnecessária. "Às vezes a gente acredita muito nessa sensação de segurança que esses aparelhos estão trazendo. É possível que, em alguns casos, não se ouça o coração do bebê, como quando a gestante ainda está na fase inicial. E também existe uma possibilidade muito grande de ela ouvir o batimento dela e não do bebê", alertou.

Mamãe de primeira viagem

A cantora Lexa está à espera de sua primeira filha, que se chamará Sofia e é fruto do relacionamento com Ricardo Vianna. Recentemente, a artista comentou uma publicação nas redes sociais e rebateu a ideia de que não é possível ser feliz durante a gestação.

A publicação dizia: "Não conheço uma grávida feliz. Todas sempre infelizes, indispostas, sem vontade de se arrumar, com os hormônios à flor da pele e vulneráveis. A maioria com medo de ser abandonada durante ou após a gravidez. Deve ser por isso que eu tenho pavor de pensar em ser mãe um dia".

E a cantora opinou: "Eu pedi muito para Deus a minha filha. Não vou falar que é fácil gestar e que o sentimento de medo não nos aflige, mas estou sendo tão feliz e vivenciando momentos que nenhuma outra coisa poderia me dar. Cada uma encara de uma maneira esse momento e eu respeito muito", iniciou.

"A maternidade nos suga, mas para mim, no momento, tem sido algo muito mais positivo do que negativo. A insegurança me rodeia -- corpo, parto, amamentação. O sentimento de ser suficiente também. É algo transformador e cada mulher vive isso de forma única. Respeito e não romantizo a dor de ninguém. Cada um com seu sapato, mas eu nunca senti tanto amor. É algo que não tenho palavras para decifrar", complementou.

Leia também: Lexa é acusada de traição e rebate: 'Deixe o passado no passado'