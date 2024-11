Lexa é acusada de traição e rebate: 'Deixe o passado no passado'

Após confirmar que fez amor com Ricardo Vianna no primeiro encontro, Lexa foi acusada de traição e fez questão de rebater o comentário

Durante sua participação no programa Sabadou, exibido pelo SBT, Lexa revelou que fez amor com o noivo Ricardo Vianna no primeiro encontro.

O vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais e uma internauta insinuou que a cantora começou a se envolver com o ator enquanto ainda namorava Mc Guimê. "Lexa, você traiu, é diferente. Você ainda estava namorando, gata".

Ao ver o comentário, a artista fez questão de rebater e negou que houve traição de sua parte. "Oi? Se eu me separei em setembro e conheci meu atual em outubro... Acho que você podia apagar seu comentário né? Deixe o passado no passado. Estou bem e feliz. E o melhor, sem palpitar errado sobre a vida dos outros", escreveu ela.

Atualmente, Lexa e Ricardo esperam uma filha, que se chamará Sofia.

Escolha do nome

Grávida de quatro meses, a cantora Lexa usou as redes sociais para responder algumas perguntas dos seguidores na quarta-feira, 13, e falou sobre a escolha do nome de sua filha. Ela está à espera de uma menina, que será chamada de Sofia, e é fruto de seu relacionamento o ator Ricardo Vianna.

"Escolher o nome foi um desafio. Eu achava os nomes bonitos, mas nenhum me encantava. Por um tempo, eu pensei em Aurora. Mas eu falava assim: 'Aurora é bonito e tal, mas não sei'. Eu queria me apaixonar pelo nome. Quando eu falava Sofia, eu ficava assim: 'Meu Deus, que nome lindo e doce'", disse.

"E eu queria muito um apelido para ela, porque meu nome, Lexa, é um apelido, não é meu nome verdadeiro. E aí eu fiquei 'Soso, Soso'. E o nome dela é lindo. Eu acho lindo esse nome", completou ela, que adicionou que o papai concordou com a escolha. A cantora disse ainda que, caso fosse menino, iria se chamar Noah.

