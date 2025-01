Leticia Spiller surge de ponta-cabeça em registro raro com o filho

A atriz Leticia Spiller exibe a força e o equilíbrio ao ficar de ponta-cabeça com o filho, Pedro Novaes, galã da novela Garota do Momento, da TV Globo

A atriz Leticia Spiller, de 51 anos, surgiu com o filho, o ator Pedro Novaes, de 28 anos, fazendo uma posição desafiadora durante uma prática de ioga nesta quarta-feira, 28. No registro em questão, mãe e filho exibem a força e o equilíbro ao ficarem de ponta-cabeça na ocasião.

"Praticando com o meu amor", escreveu a atriz sobre o momento com o filho, galã da novela Garota do Momento, da TV Globo. Mãe e filho tiveram ajuda do instrutor de ioga Rafael Ramos.

Pedro é fruto do relacionamento de Leticia com o ator Marcello Novaes. O ex-casal ficou junto entre os anos de 1995 e 2000, sendo o ator o único filho da relação. A atriz também é mãe de Stella, de 14 anos, com o diretor de fotografia Lucas Loureiro.

