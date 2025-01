Poliana Rocha se declara para neta de Leonardo: 'Você é muito especial'

A influenciadora digital Poliana Rocha encantou ao postar fotos do aniversário de Maria Vitória, filha de Pedro Leonardo e Thaís Gebelein

Poliana Rocha usou as redes sociais para compartilhar alguns registros com Maria Vitória, neta de seu marido, o cantor Leonardo. A menina fará sete anos de vida na próxima segunda-feira, 6, e ganhou uma festa da fazenda do avô nesta quinta-feira, 2.

Para comemorar mais um ano de vida, a filha de Pedro Leonardo e Thaís Gebelein ganhou uma festa com o tema 'Moranguinho' e Poliana se declarou para a menina ao dividir uma imagem da celebração em família.

"Parabéns, princesa linda da vovó Popô. Você é muito especial na minha vida", escreveu a influenciadora digital, que aparece na imagem com Maria Vitória, Pedro, Thaís, a nora, Virginia Fonseca, e as netas, Maria Alice e Maria Flor. Em outro post, Poliana apareceu abraçada com a aniversariante e Flor. "Amores", se derreteu a vovó.

Virginia também compartilhou detalhes da festa em seu perfil no Instagram e parabenizou a sobrinha. "Viva a Maviezinha!!! Aniversario dela é dia 6, mas já comemoramos juntos hoje aqui na fazenda. Que Deus abençoe sua vida sempre amor, lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria e sucesso", desejou a mulher do cantor Zé Felipe.

Confira:

Poliana, Pedro Leonardo, Thaís, Maria Alice, Maria Vitória, Virginia e Flor

Foto: Instagram

Poliana com Maria Vitória e Maria Flor - Foto: Instagram

Virginia e Poliana Rocha mostram fotos de Ano Novo na fazenda de Leonardo

A fazenda de Leonardo foi palco para mais uma virada de ano da família e amigos do sertanejo. Mesmo ele não estando presente, por estar fazendo um show, a esposa dele, Poliana Rocha, recepcionou com a nora, Virginia Fonseca, os parentes e pessoas queridas com uma festa.

Na propriedade do cantor foi montada uma comemoração especial com vários balões dourados e brancos. Além de um banquete ter sido servido, uma queima de fogos foi realizada para a celebração ficar ainda mais especial.

"Adeus ano velho, feliz ano novo! Estamos prontos pra iniciarmos o MELHOR ANO DE NOSSAS VIDAS, que tudo de ruim fique em 2024 e que a gente leve apenas as coisas boas pra 2025! Que Deus nos abençoe sempre, nos dê muita saúde, amor, sabedoria, paz e sucesso. FELIZ ANO NOVO PRA TODOS", disse a influenciadora ao postar nas redes sociais os cliques com sua família com Zé Felipe e os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Veja as fotos!

