Karoline Lima explica polêmica após Cecília ganhar brinquedo de presente

Karoline Lima usou as redes sociais para explicar a polêmica após compartilhar um vídeo da filha Cecília com uma moto do Flamengo

Em suas redes sociais, Karoline Lima sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 600 mil seguidores. Recentemente, a digital influencer publicou um vídeo em que sua filha Cecília, de dois anos, aparece brincando com uma moto do Flamengo. A menina é fruto do antigo relacionamento dela com Éder Militão.

O post gerou polêmica, já que Léo Pereira, jogador do Flamengo e namorado de Karoline, tem dois filhos: Helena, de quatro anos, e Matteo, de três, do seu relacionamento com Tainá Castro.

Karoline abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e foi questionada se apenas Cecília ganhou o presente. A famosa explicou que o clube de futebol deu uma moto para cada jogador, independente da quantidade de filhos.

"Só o que deu nessa caixinha foi pergunta sobre isso. Aqui em casa, a gente ensina as crianças a compartilharem absolutamente tudo. Lógico que existe birra porque são crianças, mas é na birra que se aprende. O que aconteceu nesse caso foi: o Flamengo deu uma moto para cada jogador. Então, a moto não é de um, não é de outro, é para os três", disse ela.

Adaptação na escola

Recentemente, Karoline Lima se mudou para o Rio de Janeiro com a filha Cecília, de dois anos, para ficar mais perto do namorado Léo Pereira. A pequena é fruto do relacionamento da influencer com Éder Militão.

A famosa, que nasceu em Fortaleza, comentou sobre sua adaptação na Cidade Maravilhosa. "Está tranquilo. A gente está amando. Sou de Fortaleza, então estou mais em casa no Rio do que em São Paulo, por exemplo. Está sendo uma delícia", disse.

Além disso, Karol colocou a filha na mesma escola onde estudam Helena, de quatro anos, e de Matteo, de três anos, filhos de Léo Pereira com Tainá Castro. "Foi um desafio para mim (colocá-la na escola), mas, para ela, foi tranquilo. As crianças se cuidam entre si. Foi a melhor decisão", afirmou a mamãe coruja.