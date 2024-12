Leo Miggiorin faz confissão sobre autocuidado: 'Eu tirei a barba e até chorei'

Durante o CARAS TALKS Pele, Leo Miggiorin relembrou participação na minissérie 'Presença de Anita' e abriu a intimidade ao falar sobre autocuidado

Leo Miggiorin (42) é um destaque quando o assunto é atuação, mas o ator também chama atenção pela sua beleza. Durante o CARAS Talks Pele, evento especial da CARAS Brasil, o artista faz uma confissão sobre relação com o autocuidado e relembra:"Eu tirei a barba e até chorei".

O ator relembra quando ingressou no elenco da minissérie Presença de Anita, na época, ele tinha muitas espinhas. Leo Miggiorin confessa que o problema com acnes o auxiliou para conseguir um papel na trama.

"Eu fiz um personagem que tinha muitas espinhas e eu passei para esse projeto por conta das espinhas, era um dos pré-requisitos, então, a questão com a pele sempre esteve na minha vida. E nesse início, quando era adolescente, eu precisava cuidar muito porque eu tentava esconder, aí Presença de Anita foi uma revolução na minha vida", declara.

Leo menciona que não tem uma rotina de cuidados muito intensos com a pele, mas reforça que o protetor solar é um dos seus aliados. O ator relembra que, no ano passado, precisou tirar a barba para um trabalho e notou sua pele flácida.

"Confesso que o meu cuidado com a pele é bem escasso. Eu não fumo, eu não exagero em algumas coisas, como o sol. Eu passei a usar mais filtro solar, então esse é o único cuidado que eu tenho. Eu senti no ano passado que eu estava com a pele muito flácida. Eu tirei a barba e até chorei. E ai eu fiz uma estimulação de colágeno e isso me deu um viço na pele", finaliza o ator Leo Miggiorin.

