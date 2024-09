Ex-Fazenda e candidata a vereadora, Léo Áquilla afirma ter sido vítima de tentativa de homicídio e equipe se pronuncia

Candidata a vereadora em São Paulo, Léo Áquilla foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite da última quinta-feira, 26. Em suas redes sociais, a equipe da jornalista e ex-participante do reality show da Record ‘A Fazenda’ se manifestou para compartilhar detalhes do ocorrido e informar sobre o estado de saúde dela após o incidente.

No perfil de Léo Áquilla no Instagram, sua assessoria divulgou um comunicado para detalhar a ação e informar que a jornalista está "abalada" com a situação: "Comunicamos a todos apoiadores, amigos e familiares que Léo Áquilla foi vítima de uma tentativa de homicídio nesta noite. Os projéteis atingiram seu carro, mas ela não foi atingida”, disseram.

“Estamos todos tomando medidas cabíveis. Léo está abalada no momento, mas, assim que possível, se pronunciará", a equipe informou. Em entrevista à Globo, a candidata a vereadora se manifestou sobre a tentativa de homicídio e revelou mais detalhes sobre o ocorrido. Segundo ela, o ataque foi motivado por sua defesa das causas LGBTQIA+.

"Passou uma moto por mim, do lado direito , e bateu no meu retrovisor e parou no acostamento, levei um susto e parei imediatamente no acostamento pra prestar socorro para o cara e saber se estava tudo bem. Ele veio no acostamento na contramão em direção ao meu carro”, Léo compartilhou seu choque com a situação durante a entrevista.

“Do nada ele chegou perto do meu carro e começou a acelerar, mas aquela aceleração ensurdecedora, um barulho muito alto, e junto vi o movimento de sacar uma arma. E quando eu me abaixei ele deu o primeiro tiro, que estourou o vidro do meu carro." disse a jornalista. Agora, a Polícia Civil investiga o caso como "tentativa de homicídio”.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Léo revela estar sofrendo ameaças. Desde o início de sua campanha política, ela compartilhou que tem enfrentado ataques e intimidações: “Eu já pedi para que as autoridades me dessem escolta e ninguém acreditou em mim. Estão esperando o quê, que realmente me matem como quase aconteceu hoje?", questionou.

Vale mencionar que Léo Áquilla passou a se dedicar à política há alguns anos ao se candidatar ao cargo de deputada estadual e agora, vereadora. Antes de sua atuação política, ela ganhou destaque em programas de televisão, como repórter e apresentadora no Mara Maravilha Show, A Tarde é Sua, A Fazenda, TV Fama, Balanço Geral e Legendários

