Leda Nagle encanta Sabrina Sato com fotos de momentos especiais de Zoe em 2024; confira

Neste finalzinho de ano, a jornalista Leda Nagle compartilha fotos da neta Zoe em rede social e encanta a mãe da menina, a apresentadora Sabrina Sato

Falta muito pouco para 2024 chegar ao fim, e o sentimento de gratidão pelos 365 dias vividos no ano acaba dominando o coração de muita gente. E é neste clima de agradecimento e nostalgia que a apresentadora Leda Nagle (73) resolve compartilhar com os seus seguidores no Instagram, nesta segunda-feira, 30, fotos de momentos especiais da netinha Zoe (6), fruto do antigo casamento de seu filho, o ator Duda Nagle (41), com a apresentadora Sabrina Sato (43), ao longo do ano; o que encantou a global. “Zozo”, se derrete a mamãe coruja.

Leda publicou na rede social fotos divertidas de Zoe – como comendo alface na cozinha da vovó, mostrando um chiclete grudado nos dentes e exibindo o braço quebrado recentemente –, além de momentos da menina em sua companhia e na do pai. "Não tem amor maior! @dudanagle, o pai. E a bela Zoe, a filha mais amada, a neta mais querida", escreve a comunicadora na legenda do post.

Encantada, Sabrina Sato comenta: “Zozo”, seguido de um emoji de coração. Ela também deseja um 2025 especial para a ex-sogra. “Feliz 2025, Leda. Aproveite muito com seus amigos maravilhosos”, emenda a apresentadora.

Fãs e seguidores da veterana também fizeram questão de comentar na publicação. “Que lindos os dois juntos, pai e filha. Isso que importa na vida e na união de vocês três”, destaca uma internauta. “Que trio mais lindo”, diz outra. “Cada dia mais parecida com o pai e a avó”, fala uma seguidora. “Zoe está muito linda! Parabéns pela neta, pelo superfilho e pai. Tudo de bom para vocês”, deseja uma fã.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LEDA NAGLE NO INSTAGRAM:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leda Nagle (@ledanagleoficial)

HOMENAGEM ESPECIAL

Em 29 de novembro, Leda Nagle encantou os seguidores ao prestar uma homenagem para Zoe, que completava 6 anos. Para comemorar a data especial, a jornalista compartilhou no Instagram uma sequência de cliques da menina, incluindo as primeiras imagens após o seu nascimento, e escreveu uma mensagem fofa para ela.

"A Bela Zoe é nossa paixão. Amo infinito! Hoje ela faz 6 anos. Está ansiosa pela nova idade. É muito amada e muito feliz. E nos faz muito felizes também! Parabéns, Zoe, que você continue assim: linda, feliz e que realize seus sonhos! Beijos!", desejou a vovó coruja, na ocasião.

FIM DO CASAMENTO DE SABRINA E DUDA

Em outubro deste ano, em entrevista ao programa Companhia Certa, da RedeTV!, Duda Nagle falou que colocar um fim no seu relacionamento com Sabrina Sato foi difícil. O casal ficou junto por sete anos e anunciou o término no começo de 2023. O ator está solteiro atualmente, já a apresentadora vive um relacionamento com o ator Nicolas Prattes (27), o Rudá de Mania de Você, novela das nove da TV Globo.

"Foi muito difícil, muito pesado. Posso dizer, pelo meu lado, pequei pelo excesso. Fiz o meu melhor no sentido de ter certeza, não me precipitei. Então, esse processo demorou uns dois anos, mais ou menos. A gente tentou mais um pouco", declarou o artista.

Leia também:Sabrina Sato conta que atendeu pedido da filha para presente de Natal

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SABRINA SATO EM REDE SOCIAL: