A cantora Lauana Prado celebrou dois meses de relacionamento com a namorada, a influenciadora digital Tati Dias, com uma bela declaração

A cantora Lauana Prado usou seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 19, e surpreendeu a namorada, a influenciadora digital Tati Dias, com uma bela declaração. No texto, ela celebrou os dois meses de namoro com a amada e falou sobre sua vontade de ser mãe.

"Um dia, há algum tempo atrás, lembro de ter escrito uma carta pra mim mesma trazendo algumas características que desejava ver em alguém quando me permitisse viver um novo relacionamento. Recentemente resolvi revisitar esse texto e fui tomada por uma sensação deliciosa de que fui presenteada com o ser humano que um dia idealizei pra mim", inicou.

"Essa pessoa veio assim, dentre milhares de outros atributos, com uma beleza estonteante - e nem tô falando só da beleza física - um sorriso único e um coração que não cabe no peito. Dona de uma inteligência absurda, um bom humor que de tão maravilhoso parece ter sido feito sob medida pra mim, uma vontade de vencer que me enche de orgulho, e uma leveza e simpatia que faz qualquer pessoa se encantar e conectar facilmente com ela. Cheguei a conclusão de que essa pessoa é você, Tati", continuou.

A sertaneja falou em seguida que há 60 dias a influenciadora disse "sim" para ela após um passeio de helicóptero. "Isso porque tudo com ela é mais gostoso, leve e divertido, porque tudo que vem dela é naturalmente assim. Quando nos conhecemos eu não fazia ideia que ia ser tomada por um turbilhão de sentimentos bons e vontade de amar assim, com notas de leveza, muita admiração e boas sensações, no auge da minha maturidade como ser humano e como mulher", declarou.

Vontade de ser mãe

A cantora disse ainda que ao lado da namorada se sente cuidada, preenchida, amaparada e muito amada. "Obrigada por me fazer um ser humano melhor todos os dias, por ter insistido em me mostrar que o amor vale - sim! - muito a pena e, de quebra, ter me presenteado com a vida desse carinha aí que se tornou meu melhor amigo e meu companheiro de bagunça e horas deliciosas de muito amor e diversão", enfatizou.

E concluiu: "Poder participar da vida dele, cuidá-lo e vê-lo confiar em mim só alimentam a certeza de que quero realizar um dos poucos sonhos que ainda não realizei nessa vida: Viver a plenitude da maternidade. Te amo muito! Feliz dia 18 pra gente!"

Veja a publicação: