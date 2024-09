Larissa Manoela chora após desfilar em Paris: 'Super emotiva'

A atriz Larissa Manoela se emocionou e não conseguiu segurar as lágrimas após seu desfile na Paris Fashion Week, na França

Na última segunda-feira, 23, Larissa Manoela teve o prazer de desfilar na Paris Fashion Week, famoso evento de moda que acontece em Paris, na França.

Após o momento, em seu Instagram Stories, a atriz surgiu chorando de emoção. Apesar de estar no evento pelo segundo ano consecutivo, a famosa revelou que sempre foi muito perfeccionista e crítica consigo mesma.

"Enquanto não vi o show, não sosseguei. Sempre quero depositar o melhor de mim. A gente precisa se lembrar que somos capazes, fortes, e que conseguimos. Estou super emotiva, nunca imaginei que estaria aqui. Muito obrigada por vocês que me acompanham, por poder dividir essas conquistas. As sensações são únicas", disse ela, sem segurar as lágrimas.

Em seguida, Larissa Manoela postou uma montagem em que aparece desfilando em três fases distintas da sua vida, criança, adolescente e adulta. "É sobre dar um passo de cada vez", escreveu ela.

Amor

A atriz Larissa Manoela usou as redes sociais para compartilhar uma declaração de amor ao marido, André Luiz Frambach. Em celebração aos nove meses de casamento com o ator, ela dividiu com o público algumas fotos belíssimas de um novo ensaio fotográfico do casal.

"Meu. (nós e nossa história). Nove meses da nossa união, nosso dia 17! Te amo! Te quero! Te tenho! Minha metade", escreveu Larissa na legenda da postagem. André, que está viajando a trabalho, fez questão de se mostrar presente mesmo com a distância.

Em seus stories no Instagram, o intérprete de Elias Crisóstomo da novela No Rancho Fundo deixou uma mensagem especial à amada. Apaixonado, o artista destacou a importância da data para os dois.

"Nosso dia 17, sabíamos que íamos passar longe e, por isso, já comemoramos. Todos os nossos dias são sagrados, apesar de ser só mais um dia, é um dia importante, nosso namoro, nosso casamento, nossa união de várias formas. E esse longe não é nada, os dois estão fazendo o que amam, os dois estão conectados o tempo todo digitalmente, espiritualmente, com o coração... Eu te amo, meu amor, sou completamente apaixonado por você, por nós!", declarou ele.

Larissa Manoela ainda mostrou uma imagem da chamada de vídeo que o casal realizou para amenizar a saudade. "Distância nenhuma separa o amor que temos um pelo outro. Longe de corpo, mas grudado de alma e conectados pelo coração", disse a atriz, por fim.