Lady Gaga revela como conheceu o noivo: “Nunca poderia imaginar”

A cantora Lady Gaga abriu o jogo sobre seu relacionamento com o diretor executivo Michael Polansky. Em entrevista a edição de outubro da Vogue americana, divulgada nesta quinta-feira, 5, a artista contou como os dois se conheceram e se declarou para o amado.

Gaga revelou que eles se conheceram em 2019 através de sua mãe, Cynthia Germanotta, que lidera a Born This Way Foundation — uma organização sem fins lucrativos voltada para o apoio à saúde mental dos jovens, fundada por mãe e filha em 2012. Cynthia conheceu Polansky por meio de seu trabalho filantrópico.

"Minha mãe o conheceu e me disse: 'Acho que acabei de conhecer seu marido', e eu disse: 'Não estou pronta para conhecer meu marido!' Eu nunca poderia imaginar que minha mãe... encontrou a pessoa mais perfeita para mim", detalhou a cantora.

Durante o papo, a cantora disse ainda que “a peça que faltava na minha vida era ter amor de verdade”. Segundo a revista, os dois se viram pela primeira vez na festa de Sean Parker, o cofundador do Napster e presidente fundador do Facebook, em dezembro de 2019.

“Fui convidada e disse: ‘Será que o Michael vai estar lá?’, e minha mãe disse que sim, então fui à festa e continuei perguntando por ele, até que ele finalmente veio até mim e conversamos por três horas. Tivemos uma conversa incrível", recordou.

Depois disso, os dois não pararam de se falar e o primeiro date aconteceu semanas depois. Em 2020, o casal passou a quarentena junto em Malibu, na Califórnia. "Eu estava tão focada na minha carreira desde que era adolescente. E o presente daquele tempo foi que pude me concentrar completamente no meu relacionamento. Conheci esse ser humano totalmente solidário e amoroso que queria me conhecer — fora de Lady Gaga", lembrou.

Em abril, ele a pediu em casamento. "Nunca conheci ninguém como Michael. Ele é tão inteligente e tão gentil. E a vida dele e a minha são muito diferentes. Ele é um cara muito reservado e não está comigo por nenhuma outra razão além de sermos feitos um para o outro. Mas acho que o que quero que meus fãs saibam é que estou, tipo, tão feliz. Estou saudável", completou a artista.

Veja uma foto dos dois juntos: