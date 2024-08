Lady Gaga faz acordo pré-nupcial com o noivo. Saiba o motivo

Será que deu briga? Fontes internacionais revelam os bastidores do acordo pré-nupcial de Lady Gaga com Michael Polansky

A cantora Lady Gaga vai casar! Com isso, ela está preparando toda a documentação para oficializar o seu relacionamento com o diretor executivo Michael Polansky. Inclusive, ela foi orientada a fazer um acordo pré-nupcial.

De acordo com a revista In Touch, a estrela está em fase de discussão do seu acordo pré-nupcial com o noivo. Os dois querem entrar em um acordo sobre como ficarão as fortunas de cada um após a união e em caso de uma possível separação no futuro. A decisão de fazer o acordo foi tomada por causa das riquezas deles.

De acordo com o mercado internacional da música, Lady Gaga vale cerca de US$ 900 milhões. Com isso, ela precisa se preservar para não ter sua fortuna destruída com o tempo. E o noivo dela entende esse cuidado da equipe da cantora.

Além disso, Michael também é um homem rico. Ele tem um patrimônio estimado em US$ 600 milhões e também quer preservar a sua riqueza. Assim, os dois estão lidando com os detalhes do acordo pré-nupcial de forma tranquila e pacífica.

Por enquanto, os dois não revelaram quando o casamento deve acontecer.

Lady Gaga revela ter feito shows de última turnê com Covid-19

A cantora Lady Gaga chocou seus fãs ao fazer uma revelação sobre a The Chromatica Ball, sua mais recente turnê mundial, realizada em 2022. Em uma sessão para divulgar o documentário sobre a turnê, que irá estrear no Max no próximo sábado, 25, a artista contou que realizou alguns shows com diagnóstico positivo para Covid-19.

Com agenda apertada de shows entre a Europa, América do Norte e Ásia, Lady Gaga optou por não cancelar as datas, mesmo saindo de um período delicado de isolamento social, onde ela ficou afastada dos palcos. "Fiz cinco shows com Covid-19", confessou.

Gaga disse que expôs a situação para sua equipe e os deu opções caso quisessem se ausentar dos shows. "Expliquei para minha equipe e disse que não queria ninguém desconfortável, que ninguém precisava trabalhar naqueles dias, mas eu iria fazer as apresentações porque não gostaria de decepcionar meus fãs", disse.

Sem revelar em quais datas ela estava com a doença, a cantora disse que se comprometeu com as apresentações, mesmo após sair de uma fase dura da pandemia. "Vi isso de uma maneira que os fãs também estavam se colocando em perigo todas às vezes que iam ao meu show", finalizou Gaga.