Kim Kardashian revela que um dos seus filhos tem vitiligo

Kim Kardashian revelou que um dos seus filhos tem vitiligo, mas a famosa fez questão de ressaltar que é um quadro leve e que está sob controle

Kim Kardashian participou do podcast She MD e revelou que um dos seus filhos sofre de uma rara condição de pele. Um dos herdeiros da socialite sofre de vitiligo.

"Ela veio da minha mãe, foi para mim... e eu passei de uma forma diferente para meu filho, que tem vitiligo muito leve. Nós temos isso [vitiligo] sob controle", disse ela, sem revelar qual dos filhos sofre com a condição.

Kim Kardashian é mãe de North, de 11 anos, Saint, de oito, Chicago, de seis anos e Psalm, de cinco, frutos do seu relacionamento com Kanye West.

O vitiligo é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele devido à diminuição da melanina. O principal sintoma é o aparecimento de manchas brancas na pele e algumas pessoas relatam ter maior sensibilidade na área afetada. As formas de tratamento incluem medicação e laser nas manchas, mas vitiligo é uma doença que ainda não tem cura, mas é possível ter um excelent controle da condição.

Tratamento inusitado

Não é segredo para ninguém que Kim Kardashian é super adepta dos tratamentos estéticos e a empresária revelou que passou por um bem inusitado. Em conversa com a mãe Kris Jenner durante episódio do reality show The Kardashians, Kim contou que fez um tratamento com esperma de salmão.

"Eu fiz um tratamento facial com esperma de salmão e o esperma de salmão foi injetado em meu rosto", disse ela sem conseguir segurar o riso.

Kim não revelou se notou ou não resultados após o procedimento. Outra famosa que também é adepta do tratamento é Jennifer Aniston.

Em uma entrevista para o Wall Street Journal, a atriz revelou que ficou chocada quando sua esteticista sugeriu o procedimento. "Em primeiro lugar, eu disse: 'Você está falando sério? Como você consegue o esperma do salmão?'", disse Aniston na ocasião.