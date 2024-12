Key Alves desabafa após ser alvo de golpistas: 'Vou ficar sozinha'

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves, que está passando uma temporada nos Estados Unidos, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves, que está passando uma temporada nos Estados Unidos, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo. Nesta segunda-feira, 9, ela contou nos stories do Instagram que levou um golpe ao comprar um cachorro pela Internet. Ela chegou a pagar uma parte do valor, mas nunca recebeu o animal.

"Amores, vi que vocês estão comentando muito nos Stories falando do cachorro, mas ele não é meu, é do meu amigo. Eu falei aqui que tomei um golpe. Comprei um cachorro e eles não entregaram e nem vão entregar, né", iniciou ela.

Em seguida, ela fez um alerta. "É isso galera, não comprem cachorro na Internet nos Estados Unidos. Aí agora decidi não comprar mais cachorro. Vou ficar sozinha, a única cachorra que vai ter aqui sou eu. Ah, sair do Brasil pra tomar golpe nos States... Perdi US$400 (cerca de R$2.432), faz as contas aí", encerrou, revoltada.

Ex-BBB Key Alves entrega dinâmica com Bruno Rosa em namoro à distância

Nos Estados Unidos para jogar uma temporada de vôlei profissional, Key Alves precisa encarar uma distância geográfica do namorado, o cantor Bruno Rosa. Recentemente, ela contou como tem sido os dias longe do amado.

Durante uma interação com os seguidores no Instagram, ela foi questionada sobre o fuso horário para conseguir namorar. "Todo mundo sabe que o Bruno ficou, estou namorando à distância com ele. O fuso horário, graças a Deus, aqui são 3 horas a menos", disse.

"Quando ele acabar os shows dele, às 3h da manhã mais ou menos, aqui ainda vai ser meia-noite, então consigo falar com ele. Namorar só a distância agora mesmo, mas o fuso para isso está tranquilo. A gente está conseguindo se falar todo dia por vídeo e está sendo muito legal", completou a ex-BBB.

Ainda durante a interação, ela contou que vem sofrendo para se adaptar à comida norte-americana e que pagou US$ 132, cerca de R$ 600 em uma refeição. "O pior de tudo [da mudança] está sendo a comida. Estou tendo que vir em restaurante brasileiro para comer, 'deixar o rim', porque a comida brasileira é muito cara. Estou gastando R$ 500, ou R$ 600 para comer arroz com feijão", detalhou.

