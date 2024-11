Ex-BBB Key Alves entrega dinâmica com Bruno Rosa em namoro à distância

A ex-BBB Key Alves está em Houston, nos Estados Unidos, e precisa encarar a distância geográfica do namorado, o cantor Bruno Rosa

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves está passando uma temporada em Houston, nos Estados Unidos, para jogar uma temporada de vôlei profissional no país. Com isso, ela precisa encarar uma distância geográfica do namorado, o cantor Bruno Rosa. Nesta quarta-feira, 6, ela contou como tem sido os dias longe do amado.

Durante uma interação com os seguidores no Instagram, ela foi questionada sobre o fuso horário para conseguir namorar. "Todo mundo sabe que o Bruno ficou, estou namorando à distância com ele. O fuso horário, graças a Deus, aqui são 3 horas a menos", disse.

"Quando ele acabar os shows dele, às 3h da manhã mais ou menos, aqui ainda vai ser meia-noite, então consigo falar com ele. Namorar só a distância agora mesmo, mas o fuso para isso está tranquilo. A gente está conseguindo se falar todo dia por vídeo e está sendo muito legal", completou a ex-BBB.

Ainda durante a interação, ela contou que vem sofrendo para se adaptar à comida norte-americana e que pagou US$ 132, cerca de R$ 600 em uma refeição. "O pior de tudo [da mudança] está sendo a comida. Estou tendo que vir em restaurante brasileiro para comer, 'deixar o rim', porque a comida brasileira é muito cara. Estou gastando R$ 500, ou R$ 600 para comer arroz com feijão", detalhou.

Key Alves celebra o amor ao ganhar aliança de Bruno Rosa

Recentemente, Key Alves usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores que ganhou uma aliança do namorado, Bruno Rosa. O casal comemorou o momento diretamente do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Nos registros compartilhados no Instagram, Key e o cantor sertanejo mostram os novos anéis de compromisso. Veja como foi!

