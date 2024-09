Katy Perry abriu o jogo ao revelar como conquistou Orlando Bloom; a cantora contou uma simpatia que chegou a fazer em busca do amor

Em nova entrevista, Katy Perry abriu o jogo ao revelar como conquistou Orlando Bloom. Nesta quinta-feira, 25, a cantora que participou do programa The Kyle & Jackie Show disse que "lançou um pequeno feitiço", antes mesmo de conhecer o ator.

Um dos apresentadores perguntou para a estrela se foi amor à primeira vista ou se o sentimento cresceu aos poucos. "Quando você conheceu Orlando, você soube imediatamente tipo: 'Sim, esse é o cara que eu estava esperando? Ou isso foi sendo construído?, questionou a apresentadora. "Definitivamente foi sendo construído", respondeu Perry.

Então, a artista, que passou recentemente pelo Brasil, falou sobre a "feitiçaria" para conquistar Bloom. "Eu lancei um pequeno feitiço para ele, e isso tornou-se realidade", contou. A revelação intrigou os apresentadores. "Palavra por palavra, qual foi esse feitiço?", perguntou Brooklyn Ross, que também faz parte do programa de rádio.

Katy, por sua vez, explicou que estava passando por um momento "complicado" em sua vida, como se estivesse em um ciclo de altos e baixos no amor. "Eu literalmente pensei: "Sabe de uma coisa? Vou escrever uma receita sobre o que quero no meu futuro companheiro", disse ela.

Em seguida, a estrela revelou dois pedidos feitos naquele momento. "E eu escrevi duas coisas das quais realmente me lembro muito claramente, que era alguém que me conhecesse na minha linguagem de aventura, minha linguagem de amor, e alquém que fosse tão espiritualmente curioso quanto eu", compartilhou.

Perry revelou que conheceu o companheiro em uma festa do Globo de Ouro, em 2016, na mesma noite em que fez a "simpatia". Até mesmo a cor do vestido foi pensada tendo em vista as supostas propriedades do quartzo rosa, pedra que atrairia o amor:

"Eu escolhi um vestido rosa que eu sabia que estava relacionado ao quartzo rosa. Estava fazendo todas as coisas e, então, aconteceu naquela noite. Pedi alguns hambúrgueres do In-N-Out para a premiação, e ele roubou um da minha mesa. E eu fiquei tipo, Isso é interessante. Você é interessante. Olá. Não pegue meu hamburguer, mas pegue no meu hambúrguer, brincou.

Os dois começaram a namorar logo depois desse encontro e hoje são pais de Daisy Dove, que nasceu dois anos depois do começo do relacionamento.

Katy Perry mostra fotos no Brasil

Nesta segunda-feira, 23, Katy Perry resolveu abrir um álbum de fotos já no clima de nostalgia depois de se despedir do Brasil na noite de sábado, 21. Entre os registros, ela mostrou uma chamada de vídeo realizada com o marido, o ator Orlando Bloom, enquanto aguardava para entrar no palco. Ela também compartilhou foto de sua ida ao Cristo Redentor, e como gravou o vídeo de despedida usando um biquíni nas cores verde e amarelo.