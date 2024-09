Katy Perry dá show de simpatia e distribui pizza para fãs em porta de hotel

Katy Perry fez a alegria dos fãs no Brasil e deu um show de simpatia ao distribuir pizza para quem estava na porta de seu hotel

Nesta sexta-feira, 20, Katy Perry se apresenta no Rock In Rio, festival que acontece no Rio de Janeiro. A cantora também aproveitou a data para lançar o álbum 143.

Hospedada no famoso hotel Copacabana Palace, a artista recebeu o carinho de muitos fãs no local. Para retribuir, Katy Perry fez questão de descer para interagir mais de perto com os admiradores.

Usando um top de borboleta e uma calça jeans, a artista deu um show de simpatia e distribuiu pizza para os fãs que estavam na porta do hotel.

Amor pelo Brasil

Katy Perry voltou com tudo mesmo! Na quarta-feira, 18, a cantora pop surpreendeu seus fãs ao fazer um novo post em suas redes sociais em que aparece posando com a bandeira do Brasil na sacada de seu hotel, no Rio de Janeiro.

"Adivinha quem voltou? Vamos lá, Kuntycats (em referência aos fãs)", escreveu em postagem no X. A artista surgiu para dar um oi aos fãs brasileiros, que gritaram euforicamente com a aparição da norte-americana. Depois de seis anos, a estrela volta ao país para se apresentar no Rock in Rio nesta sexta-feira, 20.

A data é a mesma que o lançamento de seu novo projeto, o álbum 143, que conta com as faixas: Woman’s World, Lifetimes e I’m his, He’s mine - que já estão disponíveis para o público.

Katy Perry foi alvo de comentários inesperados dos fãs brasileiros ao anunciar o lançamento de sua nova coleção de sapatos. Ela criou uma coleção com várias estampas para o modelo de calçado no estilo de mules. Porém, o lançamento não agradou os fãs.

Vários internautas foram até os comentários do post do anúncio de lançamento e detonaram a novidade. Os fãs apontaram que ela não precisava ter lançado a nova coleção. “Não faz isso, Katy, me ajuda a te ajudar”, declarou um internauta. “Não acredito que voltou”, comentou outro. “Está pedindo o flop”, afirmou mais um. “Apaga isso agora”, comentou outro. “Já voltou a vender sapato feio”, escreveu mais um.