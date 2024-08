Katie Holmes faz raro comentário sobre Suri, sua filha com Tom Cruise

Katie Holmes fez raro depoimento sobre a saída de Suri, sua filha com Tom Cruise, de sua casa para partir para nova fase na vida, a faculdade

Katie Holmes é uma mãe orgulhosa da filha, Suri Noelle, que completou 18 anos de idade e está prestes a ir para a faculdade. Discreta sobre a relação com a filha que teve com Tom Cruise, a atriz de Hollywood fez um raro comentário sobre a nova fase da adolescente.

Ao falar com a Town & Country para a edição de setembro de 2024, a atriz falou sobre a expectativa de ver a filha partir para a vida na faculdade e deixar de morar com ela.

"Estou orgulhosa da minha filha. É claro que sentirei falta da proximidade, mas estou muito orgulhosa dela e feliz. Eu me lembro de ter essa idade, essa época de começos. É empolgante aprender sobre si mesmo, e eu adorava aquela época, por isso fico feliz ao pensar nisso dessa forma", disse Holmes.

Suri, que nasceu em 2006, é fruto do casamento de Katie e Tom Cruise. O ex-casal se casou naquele ano e se divorciou em 2012. No ano passado, a estrela de de Dawson's Creek refletiu sobre a sua rotina como mãe de uma adolescente.

"O que tem sido muito importante para mim com minha filha, porque ela era tão visível em uma idade jovem, é que eu realmente gosto de protegê-la. Sou muito grata por ser mãe, por ser mãe dela. Ela é uma pessoa incrível", disse.

Por que Tom Cruise não tem contato com a filha há mais de 10 anos?

Vale lembrar que Suri tinha apenas seis anos quando viu Tom Cruise, um dos maiores astros de Hollywood, pela última vez. Após 12 anos sem contato com o pai, o motivo intriga muitos internautas. O relacionamento - ou a ausência dele - com sua filha mais nova é alvo de muita especulação por parte dos fãs e estaria relacionado a religião.

Desde a separação do casal, em 2012, não há fotos ou registros de Cruise com Suri. Um dos motivos para esse afastamento seria a religião do ator, que supostamente proíbe seus membros de se associarem com não praticantes. Segundo o Hollywood Life, uma fonte afirmou que os líderes da Cientologia indicaram que Tom deveria se afastar da filha.

Vale mencionar também que um ano depois da separação, durante depoimento de seu processo contra o tabloide Bauer Media, Katie admitiu que se divorciou do ator por conta de seus laços com a religião. "Essa foi uma das razões, sim". O astro, por sua vez, afirmou que Holmes pediu o divórcio para "proteger Suri contra a Cientologia".