Karoline Lima revela que Cecília irá para escola: 'Para socializar e aprender inglês'

Karoline Lima atualizou seguidores sobre as novas mudanças implementadas na rotina da filha, Cecília, agora que as duas estão vivendo no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (28), a influenciadora contou que finalmente tomou a decisão de matricular a pequena em uma escola ainda neste ano para que ela aprenda a socializar com outras crianças, entenda a dinâmica da sala de aula e aprenda o inglês, já que a ideia é que a menina ingresse em uma escola de ensino estrangeiro no futuro.

A mãe de Cecília, fruto do relacionamento dela com Éder Militão, revelou que gostaria de matricular a menina na instituição estrangeira ainda neste ano, no entanto, as crianças só são aceitas a partir do três anos de idade, o que torna a matrícula possível apenas para o ano que vem:

"Na escola em que ela vai entrar no próximo ano, com três anos, começa a partir do meio do ano, porque é uma escola estrangeira. Até lá, eu queria que ela estivesse em uma escola para ela socializar, obedecer os comandos de professores, saber um pouco de inglês, já que essa escola é toda em inglês. Queria colocar ela em uma escola", explicou Karol.

Escola escolhida por Karoline Lima será a mesma dos filhos de Léo Pereira e Tainá Castro

Em seguida, ela contou que decidiu matricular a pequena em uma escola para crianças mais novas, que tem ensino bilíngue. O local foi o último visitado pela mãe de Cecília, que se apaixonou pelo local.

Nesta escola, Cecília terá como colegas os filhos de Léo Pereira, namorado de Karoline e ex-marido de Tainá Castro, que é casada com o pai dela, Éder Militão.

"Que coisinha linda. Ainda não tinha visitado essa escola, porque ela fica mais distante da minha casa, porém, é a escola que os filhos do Léo estudam. Vai ser maravilhoso para a Cecília começar a ter amiguinhos e aprender com eles mesmos. Vai ser uma maravilha!", celebrou.