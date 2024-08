Karoline Lima se muda com a filha para o Rio de Janeiro: 'Acompanhada de quem amo'

A influenciadora Karoline Lima sanou as dúvidas dos seguidores sobre a estadia no Rio de Janeiro, cidade em que ela passou a morar recentemente

Karoline Lima revelou aos seguidores que está de casa nova e em uma nova cidade, nesta sexta-feira (9). A influencer que vivia em São Paulo passou a morar no Rio de Janeiro com Cecília, fruto do relacionamento dela com Éder Militão. A cidade também é o local em que o namorado de Karol, Léo Pereira, joga como titular do Flamengo.

"Tem um bom tempo que vocês estão me perguntando: 'Karol, você se mudou para o Rio? Vocês está em São Paulo com o seu apartamento'. A verdade é que sim, estou morando no Rio, mas esperei para contar para vocês porque está tudo meio conturbado, estamos de casa nova, mas estou muito feliz" disse ela aos seguidores.

A influenciadora contou que a mudança se deve ao fato da qualidade de vida oferecida na cidade, já que ela se sente bem por lá e rodeada de pessoas que ama: "Imagino que a maioria já tinha percebido, mas é real. Estou oficialmente no Rio e já sou quase uma carioca", brincou Karol.

Sem dar detalhes sobre o que fez com o apartamento em São Paulo, Karoline apenas disse que já está na casa nova, mas ainda tem feito alterações no imóvel. Por esta razão, a influencer irá mostrar a casa aos seguidores conforme as obras terminarem.

Karoline Lima curte praia do Rio com a família

Na última quinta-feira (8), Karoline curtiu um dia de praia com Cecília e Léo Pereira. A influenciadora aproveitou o passeio para fazer registros fofos e amorosos com a filha e o namorado, mostrando que tanto ela, quanto a bebê, tem curtido a nova cidade.

O momento de relaxamento do trio, vem após a estadia de Cecília com a família do pai, Éder Militão, que mora na Espanha, mas passou alguns dias no Brasil e promoveu um festão de aniversário para a pequena, que completou 2 anos recentemente.