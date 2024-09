Karoline Lima dá detalhes de queimadura com babyliss: 'Muito feio'

A influenciadora digital Karoline Lima deu detalhes da queimadura que fez com o babyliss e revelou que o ferimento infeccionou

Em suas redes socais, Karoline Lima sempre compartilha diversos momentos da sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 18, a digital influencer contou detalhes de uma queimadura que sofreu recentemente.

"Vocês lembram que uns dias atrás eu até contei para vocês que eu estava gravando publi e tal, aí o babyliss pegou no meu joelho? Ficou pior do que a gente imaginava. Geralmente, quando a gente faz uma queimadura, cria uma bolha e a bolha explode, e depois fica normal. No meu caso, não criou bolha. Ela simplesmente infeccionou", contou ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, a famosa revelou que precisará até tomar antibiótico. "Não criou casquinha, nem nada, ficou com um líquido nojento. Eu mandei mensagem para o meu médico e ele falou: 'Karoline, você teve uma queimadura de segundo grau'. Queimadura de segundo grau e infeccionada. Agora eu vou ter que tomar um monte de remédio, antibiótico, pomada para ver se fica boa porque está muito nojento. Eu não tenho coragem nem de mostrar para vocês. Está um líquido amarelo, meio pingando. Está muito feio", afirmou.

Porém, após os fãs pedirem muito, Karoline postou um vídeo em que aparece tirando o curativo e exibindo o ferimento.

Planos de casamento

A influenciadora digital e modelo Karoline Lima falou um pouco sobre os planos envolvendo sua vida pessoal. Durante um bate-papo descontraído com os seguidores em seu Instagram, ela abriu o jogo e revelou que deseja oficializar a união com o namorado, Léo Pereira.

Karol abordou o assunto logo após ser questionada por um internada se o casal planejava se casar. Apesar de terem assumido publicamente a relação somente em janeiro deste ano, a influenciadora e o jogador do Flamengo estão juntos desde o final do ano passado.

Em resposta ao seguidor, Karoline mencionou a vontade de ambos em construir um futuro juntos. "Claro que sim. Vou fazer 30 anos daqui a pouco. Nenhum relacionamento que a gente entra é para brincar de casinha ou para dizer que é meu peguete. Acho que qualquer relacionamento que a pessoa entra nessa idade é pensando em ter um futuro", iniciou ela.

"Se você entra em um relacionamento pensando em fazer dar certo e ter um futuro com a pessoa, já é um relacionamento que você pretende casar, construir uma família e realizar coisas que casais realizam. É questão de maturidade também. Se você entra em um relacionamento sem a intenção de ter um futuro com ela, é melhor você ficar sozinho", completou Karoline Lima.