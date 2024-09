Karoline Lima abre o jogo sobre planos de casamento com Léo Pereira

Vão se casar? A influenciadora Karoline Lima revelou se já planeja subir ao altar com o namorado, Léo Pereira, jogador do Flamengo

A influenciadora digital e modelo Karoline Lima falou um pouco sobre os planos envolvendo sua vida pessoal. Nesta sexta-feira, 6, durante um bate-papo descontraído com os seguidores em seu Instagram, ela abriu o jogo e revelou que deseja oficializar a união com o namorado, Léo Pereira.

Karol abordou o assunto logo após ser questionada por um internada se o casal planejava se casar. Apesar de terem assumido publicamente a relação somente em janeiro deste ano, a influenciadora e o jogador do Flamengo estão juntos desde o final do ano passado.

Em resposta ao seguidor, Karoline mencionou a vontade de ambos em construir um futuro juntos. "Claro que sim. Vou fazer 30 anos daqui a pouco. Nenhum relacionamento que a gente entra é para brincar de casinha ou para dizer que é meu peguete. Acho que qualquer relacionamento que a pessoa entra nessa idade é pensando em ter um futuro", iniciou ela.

"Se você entra em um relacionamento pensando em fazer dar certo e ter um futuro com a pessoa, já é um relacionamento que você pretende casar, construir uma família e realizar coisas que casais realizam. É questão de maturidade também. Se você entra em um relacionamento sem a intenção de ter um futuro com ela, é melhor você ficar sozinho", completou Karoline Lima.

Recentemente, a influenciadora mudou-se para o Rio de Janeiro junto com a filha Cecília, de 2 aninhos, fruto de sua antiga relação com o jogador de futebol Éder Militão. Karol, que já estava passando uma temporada na cidade com Léo Pereira, decidiu acabar com a ponte aérea Rio-São Paulo para ficar mais perto do amado.

Atualmente, Éder Militão é casado com a influenciadora Tainá Castro, ex-esposa de Léo Pereira. Os dois oficializaram a união em junho deste ano e exibiram nas redes sociais a aliança de ouro.

Karoline Lima quase chora no primeiro dia de Cecília na escola

A influenciadora digital Karoline Lima dividiu com os seguidores na última quarta-feira, 4, um momento bastante especial envolvendo sua filha, Cecília, de dois anos, fruto de seu relacionamento com o jogador Éder Militão. Em seu Instagram, ela contou como foi levar a menina para a escola pela primeira vez.

"É, as prioridades mudam. São 8 da manhã e eu estou indo trazer a Cecília na aula na escola pela primeira vez. É babado! Deixei ela, fiquei aqui na escola. Como é o primeiro dia, vai que ela chora, vai que ela quer ficar comigo. Acho um pouco difícil, porque nunca vi pessoa tão animada para ir à escola, tomara que dure essa animação. Mas estou por aqui", disse Karoline, que apareceu sentada na recepção do colégio.

Em seguida, ela compartilhou vídeos gravados pela professora, mostrando Cecília brincando de massinha em uma das aulas; confira mais detalhes!