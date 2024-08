Karol Conká mostra reencontro com Juliette e diverte: 'As maiorais'

Rivais no BBB 21, as cantoras Juliette e Karol Conká esbanjam beleza e simpatia durante reencontro em festa no Rio de Janeiro

A cantora Karol Conká agitou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 9, ao publicar em suas redes sociais a foto de um reencontro bastante especial com Juliette, sua ex-colega de confinamento no BBB 21. Adversárias no reality show da TV Globo, elas provaram mais uma vez que a rivalidade ficou somente no jogo.

As duas posaram juntas na festa de aniversário de 50 anos da cantora Preta Gil, realizada em um armazém na Zona Portuária do Rio de Janeiro. Esbanjando beleza e simpatia, Karol e Juliette não pouparam sorrisos para a câmera.

Sempre bem-humorada, a dona do hit 'Tombei' ainda brincou com a situação ao relembrar uma conversa viral entre as duas durante o BBB. "É o que, querida?", escreveu Karol Conká na legenda da postagem em seu perfil no X, antigo Twitter.

A publicação, é claro, rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários carinhosos dos fãs. "Agora são as duas com a carreira bonita aqui fora", declarou uma seguidora. "As maiorais, sim, senhora!", disse outro. "Adoro ser sua amiga", brincou um terceiro, recordando a rivalidade entre Karol Conká e Juliette no reality.

Vale lembrar que Juliette se consagrou a grande campeã do BBB 21. Em uma final histórica ao lado de Fiuk e Camila de Lucas, a cantora ganhou o programa da TV Globo com 90,15% dos votos do público.

É o q querida? pic.twitter.com/5ptSddvW2a — Karol Conká (@Karolconka) August 9, 2024

Juliette faz homenagem emocionante à irmã

A cantora e influenciadora digital Juliette usou as redes sociais no domingo, 28, para dividir com os seguidores uma novidade bastante especial. Ela, que está aproveitando alguns dias de descanso em Fernando de Noronha ao lado do namorado, Kaique Cerveny, contou que fez uma homenagem à irmã, Julienne, que faleceu em 2007.

O momento aconteceu enquanto a campeã do BBB 21, da Globo, realizava um passeio para observar as aves da ilha junto com o projeto social local 'Aves de Noronha'. Juliette, então, batizou um pássaro com o nome da irmã e mostrou o certificado para os fãs em seus stories no Instagram; confira mais detalhes!