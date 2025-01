O empresário Kaká Diniz revela desobediência do filho, Henry Diniz, de 10 anos, em relato compartilhado em suas redes sociais nesta quarta-feira, 15

Marido da cantora sertaneja Simone Mendes, o empresário Kaká Diniz, decidiu compartilhar com os seguidores que repreendeu o primogênio, Henry Diniz, de 10 anos, e o ensinou uma lição. O pai do garoto contou que resolveu tirar o aparelho celular da criança após fazer compras em um jogo e não revelar, de imediato, a aquisição.

Com a decisão de deixar o garoto sem acesso ao smartphone, Kaká pretende ensiná-lo sobre valores e princípios. Caso Henry queira o item, terá que cumprir algumas ordens propostas pelo reponsável.

“Essa semana, eu decidi tirar completamente o celular do Henry e ele fez algo que me chateou. Jogando os joguinhos dele lá, ele começou a apertar o botão sem saber que aquilo fazia uma compra no telefone e começou a comprar. Quando ele viu o que estava fazendo, omitiu e não me contou. Eu descobri! E aí tomei o telefone e ele tem que recomprar o telefone dele. ‘Kaká, como é que você faz uma coisa dessa?’. Eu coloquei algumas missões e ele tem alguns trabalhos que ele precisa fazer dentro de casa, vender brinquedos antigos”, relatou.

“Como ele vai fazer isso? Eu vou dar o direcionamento e ele vai se virar para poder recuperar o telefone dele. Caso contrário, ele nunca mais na vida vai ter acesso ao telefone. Sabe o que eu estou ensinando o meu filho? A ser homem. Por mais doloroso que seja, estou ensinando que ele precisa ter limites na vida dele. Se ele quer conquistar as coisas ou reconquistar, ele tem que fazer por onde acontecer. Eu não quero que meu filho cresça um meninozinho bajulado e achando que tudo nas mãos”, adicionou.

E encerrou: “[Não quero que] seja um vagabundo quando ele crescer, um playboyzinho de merd* que vai usar droga, beber e maltratar as pessoas”, encerrou o desabafo sincero.

Kaká Diniz é CEO da empresa Non Stop Produções, que cuida de Whindersson Nunes, Gkay, Patrícia Ramos, Simone Mendes e outros grandes nomes.

Confira, abaixo, o relato na íntegra:

