Kaio Perroni revela o que fará com o prêmio de ‘A Grande Conquista 2’: ‘Sonho’

Após vencer o prêmio milionário do reality show ‘A Grande Conquista 2’, Kaio Perroni conta como planeja usar o dinheiro e revela nova carreira

Kaio Perroni se tornou milionário há uma semana, mas já tem grandes planos para usar seu dinheiro! Após vencer o reality show ‘A Grande Conquista 2’, da Record, o oficial do exército contou que usará o prêmio para realizar um sonho de longa data envolvendo sua família, além de revelar se pretende participar de outro confinamento futuramente.

Realizado com sua conquista, Kaio contou que vai usar o dinheiro para transformar a vida de seu pai: “Meu maior sonho é aposentá-lo com esse valor”, disse o jovem, que também vai mudar de carreira: “Pretendo estudar atuação e me dedicar ao trabalho de influenciador, vamos ver o que o futuro me reserva", completa ele, que não se arrepende do programa.

"Sem dúvidas, foi uma experiência incrível, amei participar. Decidi encarar esse desafio para viver um sonho. Não me arrependo de nada e faria tudo de novo", contou Kaio, que não descarta a possibilidade de marcar presença em outros realities: “Estou sempre aberto a novos convites. Mal saí e já estou com saudades”, ele brincou ao Notícias da TV.

Apesar de estar contente com sua trajetória, Kaio lembrou que passou por turbulências no programa: “Os momentos mais difíceis do jogo foram as saídas dos meus melhores amigos. Confesso que cheguei a pensar em desistir. Em relação às brigas, acho que fizeram o público entender o que eu penso, não acho que errei nesse ponto”, disse.

“Eu sentia que incomodava muito e, por alguns momentos, me senti perseguido por alguns participantes. Mas o jogo acabou, prefiro não carregar mágoas e quero investir meu tempo e energia no meu futuro e na minha carreira", disse o jovem, que se destacou entre os 100 participantes anônimos e conseguiu superar até mesmo celebridades.

Com 51,8% dos votos, Kaio desbancou os demais competidores e se provou como o favorito do público para levar o prêmio de R$ 1 milhão no programa comandado pela jornalista Rachel Sherazade. Ele superou os outros finalistas João Hadad, que ganhou 35,19% dos votos, Rambo, também com 35,19%, e Fernando Sampaio, com apenas 3,45%.

Quem é Kaio Perroni?

Com 24 anos, Kaio ganhou seu primeiro milhão através do reality show, mas já tem diversas outras conquistas em sua vida pessoal. Oficial tenente após ingressar no exército, ele também acumulou medalhas em competições de muay thai. Além disso, o paulista era conhecido por ser um dos melhores amigos e também assessor de Lucas Souza.