Justin Bieber explica por que deixou de seguir Hailey Bieber no Instagram

O cantor Justin Bieber usou as redes sociais para explicar por que deixou de seguir sua esposa, a modelo e empresária Hailey Bieber, no Instagram

O cantor Justin Bieber usou as redes sociais nesta terça-feira, 21, para explicar por que deixou de seguir sua esposa, a modelo e empresária Hailey Bieber, no Instagram. Segundo ele, porém, o unfollow em Hailey não foi realizado por ele e sim por um hacker, que teria entrado em sua conta.

Nos stories do Instagram, ele explicou o que aconteceu: "Alguém entrou na minha conta e parou de seguir a minha mulher. Essas m*rdas estão ficando estranhas aqui", escreveu o cantor.

Mais cedo, internautas perceberam o unfollow e surgiram especulações sobre o que poderia ter motivado a atitude do cantor. Com isso, surgiram teorias que variaram de marketing para o lançamento de uma nova música do artista e até mesmo divórcio da dupla.

Recentemente, Em entrevista para a People, um amigo próximo ao casal revelou como eles costumam lidar com uma possível crise no relacionamento. “Eles apenas riem dos rumores constantes sobre o divórcio. É irritante, mas é apenas barulho”, disse o informante.

Story de Justin Bieber — Foto: Reprodução/Instagram

Registros na praia

Em recente publicação no Instagram, o artista exibiu registros de um dia na praia ao lado da companheira. Nos cliques, o cantor aparece abraçado com a mãe de seu filho Jack Blues, de cinco meses. Além de aparecer ao lado do marido, Hailey também posa para a lente do marido e surge usando um vestido vermelho.

Nos comentários, não faltaram elogios. "A Hailey é sinônimo de perfeição né? Que mulher linda, perfeita E maravilhosa", disse uma. "Que saudades que eu tava", declarou outra. "Cadê o jack?", outros quiseram saber.

Vale lembrar que Justin e Hailey se casaram em 2018. Em agosto do ano passado, os artistas deram as boas vindas para o primeiro filho, que recebeu o nome de Jack.

