Juliette se surpreende com revelação do namorado sobre planos de casamento

Namorado de Juliette, Kaique Cerveny surpreendeu a cantora ao falar sobre o desejo de oficializar a união no altar: 'Está prometendo?'

A cantora e influenciadora digital Juliette foi surpreendida pelo namorado, Kaique Cerveny, ao presenciar um bate-papo descontraído do atleta com seus seguidores. Em seu Instagram oficial, a campeã do BBB 21, da TV Globo, abriu uma caixinha de perguntas e deixou as dúvidas dos internautas nas mãos do amado.

Enquanto Kaique respondia as questões, Juliette comentava ao fundo do vídeo o assunto abordado. Em determinado momento, um fã da cantora quis saber se o casal já possui planos de subir ao altar e perguntou quando será o casamento.

"Escolheu logo essa?", reagiu Juliette após o namorado ler a dúvida em voz alta. "É porque eu estou querendo, né. Aguardem e vocês vão ver", declarou o atleta, deixando a famosa bastante chocada com a revelação.

"Vão ver o que? O pedido?", indagou ela. "O casamento é mais a frente, antes vem o pedido", garantiu Kaique Cerveny. "Você está prometendo que vai me pedir em casamento?", questionou Juliette, ainda surpresa com o assunto. "Lógico! Você acha que estou aqui para brincadeira?", disse ele.

Em seguida, o atleta contou o que mais admira na companheira. "O que eu acho mais lindo nela é a forma como ela encanta todo mundo. É uma pessoa carismática, sorridente, feliz, alegre. Foi assim que eu te conheci", derreteu-se Kaique.

Vale lembrar que os dois assumiram publicamente o namoro em setembro do ano passado. Ela, no entanto, já conhecia o atleta desde 2019, antes mesmo de sua participação no reality show da TV Globo.

Recentemente, a influencer revelou aos fãs como começou seu relacionamento com Kaique. Nos stories do Instagram, os dois relembraram que tudo começou por causa de uma aposta na época da Copa do Mundo.

Juliette sonha com gravidez e faz revelação aos seguidores

Recentemente, Juliette tomou um susto após ter um sonho sobre o futuro. Segundo a cantora, que tem recebido muitos comentários sobre dar início à família com o namorado Kaique Cerveny, ela sonhou que estava grávida e acordou um pouco assustada. Em seguida, a artista confessou que ainda não está pronta para ser mãe.

"Vocês falam tanto de gravidez que eu sonhei que estava grávida e fiquei doidinha. Isso me lembrou que ainda não tô preparada para ser mãe na adolescência", ironizou a campeã do BBB 21. Em seguida, os fãs entraram na brincadeira da artista e especularam os motivos "místicos" por trás do sonho; confira mais detalhes!