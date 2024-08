Juliette sonha com gravidez e faz revelação aos seguidores

Após receber uma série de comentários sobre gravidez, Juliette sonhou que era mãe e decidiu conversar com os fãs sobre o assunto com bom humor

Juliette tomou um susto após ter um sonho sobre o futuro, nesta terça-feira (6). Segundo a cantora, que tem recebido muitos comentários sobre dar início à família com o namorado Kaique Cerveny, ela sonhou que estava grávida e acordou um pouco assustada. Em seguida, a artista confessou que ainda não está pronta para ser mãe.

"Vocês falam tanto de gravidez que eu sonhei que tava grávida e fiquei doidinhaa. Isso me lembrou que ainda não tô preparada para ser mãe na adolescência", ironizou a campeã do BBB 21. Em seguida, os fãs entraram na brincadeira da artista e especularam os motivos "místicos" por trás do sonho.

"Eu já sonhei com gravidez e com crianças. Depois, me peguei com saudade delas, o que durou dias. Acho que tem um significado mais profundo pela maternidade do que por uma gravidez mesmo", supôs uma usuária do X. "Dizem que quando você sonha com gravidez, é porque alguém próxima está grávida", especulou a outra.

Vocês falam tanto de gravidez que eu sonhei que tava grávida e fiquei doidinhaaa… Isso me lembrou que ainda não tô preparada para ser mãe na adolescência kkkkkk — Juliette (@juliette) August 7, 2024

Juliette já havia dado indícios de que quer deixar a maternidade para o futuro, quando revelou aos seguidores que decidiu congelar os óvulos. O procedimento complementar à fertilização in vitro (FiV) garante que a paciente possa ter uma gestação saudável, ainda que queira deixá-la para o futuro.

Viih Tube brinca com Juliette em publicação

Recentemente, a cantora e o namorado estiveram em Fernando de Noronha e posarão em uma paisagem famosa do local. Diante disso, Viih Tube notou que a amiga possou na mesma pedra em que ela e o namorado fizeram um clique, pouco antes dela engravidar da primeira filha, Lua.

A influenciadora decidiu brincar com a situação: "Eu tenho uma foto com o Eli nessa mesma pedra... logo depois engravidei, tá, Ju? Hahaha",escreveu ela, ganhando risos da amiga e dos seguidores que não esconderam a ansiedade do crescimento da família de Juliette.