Nas redes sociais, Juliette compartilhou fotos e vídeos com o namorado, Kaique Cerveny, e se declarou ao comemorar seu aniversário

Juliette Freire, campeã do BBB 21, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao seu namorado. Nesta sexta-feira, 16, Kaique Cerveny completou mais um ano de vida e a famosa abriu o coração ao parabenizá-lo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora e influenciadora digital compartilhou fotos e vídeo ao lado do amado e se declarou para ele. "Não sou de falar de amor, mas amo…", confessou ela no começo da mensagem.

"Você me desarmou, soube esperar… abraçou meus medos e dividiu comigo os seus, me fez sorrir e acreditar. Eu te amo! Parabéns, Bb", completou a homenagem.

Juliette assumiu publicamente o romance apenas em setembro do ano passado. Ela, no entanto, já conhecia o atleta desde 2019, antes mesmo de sua participação no reality show da TV Globo. Recentemente, a influencer revelou aos fãs como começou seu relacionamento com Kaique. Nos Stories do Instagram, os dois relembraram que tudo começou por causa de uma aposta na época da Copa do Mundo.

"Eu respondi um Storie seu falando assim: 'Vamos apostar que o Brasil vai ganhar de, sei lá, era 3 a 1. Ai você nem falou: 'Vamos'. Você falou: 'Valendo o que?'. Ai eu falei: 'Se eu ganhar a gente se conhece'", começou Kaique. "Pessoalmente. Já tinha papo antes", adicionou ela. "Ai você falou: 'E se eu ganhar'. Ai eu falei: 'A gente se conhece também'. Ai eu ganhei", relembrou o atleta ao cair na gargalhada.

Juliette Freire faz procedimento nos dentes e exibe sorriso novo

Em suas redes sociais, Juliette Freire sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. A ex-BBB decidiu trocar suas lentes de contato nos dentes e optou por um efeito mais natural.

Através dos Stories, Juliette compartilhou uma foto em que aparece sorrindo ao lado do dentista que fez o procedimento. A famosa fez questão de exibir seu sorriso novo. "Dentes claros, mas com toda a naturalidade, transparência nas pontas, profundidade de luz", disse o dentista. "Sem filtro para vocês verem a perfeição", completou a ex-BBB. Veja como ficou!