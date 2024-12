Juliano Cazarré faz exercício físicos com o filho mais novo: 'Parceiro de treino’

Juliano Cazarré compartilhou vídeo rotina nesta quarta-feira, 04, enquanto cuida de Estevão, filho de 9 meses: 'Quem quer dá um jeito'

Nesta quarta-feira, 04, Juliano Cazarré compartilhou a rotina de o pai com o filho mais novo ao mesmo tempo que o dia a dia de cuidado com a saúde. O ator fez um vídeo praticando atividade física enquanto Estevão, de 9 meses, está pendurado em suas pernas. Em um momento fofo, ele mostrou seu "parceiro" de treino tranquilo na academia.

Já Cazarré suando no exercício de superiores, mantendo atenção no pequeno. "Quem quer dá um jeito", escreveu o ator.

Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que Estevão é o sexto filho do casal Letícia e Juliano. Eles também são pais de Vicente, de 13 anos, Inácio, de 11, Gaspar, 4, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, 1 e meio, que sofre de uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein, que causa aumento do átrio levando a insuficiência cardíaca e fluxo insuficiente de sangue vermelho para o corpo.

Juliano Cazarré se declara para a esposa em data especial: 'A mais linda'

O ator Juliano Cazarré usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem à esposa, a influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré. Os dois, que se conhecem há mais de 20 anos e são pais de 6 crianças, completaram 13 anos de casamento na segunda-feira, 11.

Em seu Instagram oficial, Juliano, que está no ar em 'Volta por Cima', da TV Globo, resgatou diversas fotos especiais da companheira ao longo dos últimos anos. Apaixonado, o artista não poupou elogios a Leticia durante sua declaração de amor.

"Dia 11/11/11 eu casei com todas elas. Com a mulher mais massa, com a mais forte, com a mais inteligente, com a melhor amiga, com a melhor mãe, e com a mais linda também. Lelê, só você. Só você é todas elas juntas num só ser!", escreveu o famoso na legenda da publicação.