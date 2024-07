Juliana Perdomo enfrentou drama na família antes de internação; relembre

A influenciadora digital Juliana Perdomo está em estado grave após o nascimento do terceiro filho; antes disso, sua família enfrentou um drama

A influenciadora digital Juliana Perdomo está internada em estado grave após dar à luz seu terceiro filho em um hospital de Goiás. Antes dessa situação, sua família enfrentou um drama que ganhou destaque na mídia. Sua irmã, a empresária Mariana Perdomo, sofreu com a exposição de um crime que foi associado injustamente à sua doceria.

Assim como Juliana, Mariana também é influenciadora digital e proprietária de uma famosa doceria na cidade. No entanto, no final do ano passado, duas pessoas morreram por suspeita de envenenamento, e familiares das vítimas apontaram que elas supostamente teriam consumido doces da marca antes de falecerem.

Após uma investigação, as autoridades concluíram que, na verdade, as vítimas foram envenenadas pela advogada Amanda Partata, que tentou se vingar de seu ex-namorado ao contaminar alimentos que foram consumidos pelo ex-sogro e sua mãe. Segundo um laudo obtido pela TV Anhanguera, o crime foi planejado e premeditado.

Depois desse drama, que ganhou visibilidade na mídia, Mariana usou as redes sociais para agradecer o apoio dos consumidores após ter sua inocência ser comprovada: “Agradeço profundamente pela confiança depositada e pelo compromisso inabalável com a verdade. A cada abraço, sorriso e olhar sincero, as respostas às orações se materializa”, disse a empresária.

Agora, Mariana usa as redes sociais para atualizar sobre o estado de sua irmã, Juliana, que também é influenciadora e conta com mais de um milhão de seguidores. Segundo G1, ela sofreu uma embolia amniótica e teve uma síndrome da angústia respiratória após o nascimento do terceiro filho e está internada em estado grave em um hospital de Goiás.

"Peço a todos que sintam no coração o desejo de fazer uma oração pela Ju. Ela está precisando das nossas orações, pensamentos e vibrações positivas! Ontem, ela teve uma complicação durante o parto. Seu estado é grave, mas cremos no Deus que dá todas as respostas. Ela está em Goiânia, sendo atendida pelos melhores profissionais e por um Deus todo-poderoso", disse Mariana.

Quem é Juliana Perdomo?

A influenciadora digital Juliana Perdomo tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Ela é conhecida por seus posts e vídeos com receitas culinárias, dicas de organização da casa e conteúdo sobre crianças. Ela é mãe de Dom, Raj e Zac. Ela completou 34 anos no dia 25 de julho e teve complicações no parto do terceiro filho.