Em clima de romance e nostalgia, a atriz Juliana Paiva relembrou início de relacionamento com Danilo Partezani no Rock in Rio

Na última segunda-feira, 23, a atriz Juliana Paiva usou as redes sociais para relembrar como conheceu o namorado, Danilo Partezani. Por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou uma foto em clima de romance com o amado e compartilhou que o primeiro encontro do casal aconteceu há dois anos, no Rock In Rio.

"Há dois anos atrás esse encontro acontecia. Rock In Rio faz parte da nossa história", declarou Juliana Paiva, que dá vida à Electra na novela 'Família é Tudo'.

Ainda nos stories, a atriz mostrou detalhes do look escolhido para o festival. Ela apostou em um vestido com estampas de onça e uma bota preta para complementar a vestimenta. No registro, a artista posou em frente à roda-gigante da cidade do rock, mostrando que estava aproveitando ao máximo a noite de shows.

Confira as fotos:

Juliana Paiva surge aos beijos com o namorado em meio à natureza

Juliana Paiva surgiu em clima de romance em suas redes sociais no último dia 6. A atriz, que interpreta a personagem Electra na novela 'Família É Tudo', da TV Globo, chamou a atenção dos fãs ao postar um novo clique seu namorado.

Na foto publicada no feed do Instagram, ela aparece dando um beijo apaixonado em Danilo Partezani em uma cachoeira. Para o passeio com o amado, Juliana surgiu usando um maiô preto e seu amado com uma sunga.

Na legenda do post, a atriz se declarou. "Nós", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração. "Meu amor! Te amo muito", escreveu Danilo nos comentários.

Os fãs se derreteram pelo casal nos comentários. "Perfeitos", disse uma seguidora. "Tão lindos!!", afirmou outra. "Lindos. Viva o amor maior", falou uma fã. "Lindos. Casal perfeito", comentou mais uma.