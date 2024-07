Juliana Paes se irrita com atitude do filho mais velho: "Ódio"

A atriz Juliana Paes usou os stories de seu Instagram para compartilhar uma conversa por um aplicativo de mensagens de celular com o filho, Pedro Paes

Nesta quarta-feira, 24, a atriz Juliana Paes usou os stories de seu Instagram para compartilhar uma conversa por um aplicativo de mensagens de celular com o filho, Pedro Paes. E ela confessou que fica irritada com a forma como o herdeiro responde.

No print, a atriz manda uma mensagem perguntando se estava tudo bem e o que ele estava fazendo. O rapaz, então, responde apenas "Ss e nd". "Ódio quando você usa abreviações para conversar comigo", disse ela. E o filho riu após a mensagem da artista.

Ela ainda quis saber se as seguidoras "também se irritam com esse jeitinho adolescente". Além de Pedro, a atriz também é mãe de Antônio, fruto do casamento com Carlos Eduardo Baptista.

Juliana Paes mostra conversa com o filho (Reprodução/Instagram)

Juliana Paes define Pedaço de Mim como 'sonho de toda atriz'

Protagonista do sucesso Pedaço de Mim, da Netflix, Juliana Paesdiz que o trabalho de sucesso foi um grande presente. Intérprete de Liana, ela diz que o melodrama é uma ferramenta para causar uma provocação sobre um tema delicado no público.

"O artista quer provocar o público, provocar conversas, reflexões e nesse sentido essa série é o sonho de toda atriz", inicia Juliana Paes . "Porque a gente vive isso diariamente, o debate sobre violência doméstica, violência sexual, machismo, o papel da mulher, a questão do aborto."

"Tudo isso está sendo tão falado agora e não podia haver mais uma coincidência feliz de colocarmos um produto em debate num momento como esse. Somar a esse debate, somar a luta das mulheres, é tudo que a gente quer", completa.

A trama se passa no Rio de Janeiro e mostra um caso raro de superfecundação heteropaternal, que é quando uma mulher engravida de dois homens ao mesmo tempo. Para deixar a gestação de Liana ainda mais complexa, um dos bebês é fruto de uma violência sexual.